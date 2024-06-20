DCB Bank Share News: मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट के बाद बैंक के शेयरों में उछाल
ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल द्वारा स्टॉक को 'न्यूट्रल' से अपग्रेड करके 'खरीदें' करने के बाद आज दोपहर के सत्र में DCB बैंक के शेयरों में 4% से अधिक की वृद्धि हुई। बीएसई पर DCB बैंक का शेयर 4.68% बढ़कर 144 रुपये पर पहुंच गया, जबकि पिछले बंद भाव 137.55 रुपये था। वित्तीय सेवा फर्म ने आकर्षक मूल्यांकन और मजबूत विकास संभावनाओं का हवाला देते हुए 175 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य मूल्य तय किया है, जो वर्तमान स्तर से 30% अधिक है।
ब्रोकरेज फर्म ने एक हालिया रिपोर्ट
ब्रोकरेज फर्म ने एक हालिया रिपोर्ट में कहा, "वित्त वर्ष 20-22 के दौरान सुस्त रुझान देखने के बाद डीसीबी बैंक ने ऋण वृद्धि में स्वस्थ सुधार देखा है। खुदरा ऋणों की ओर ऋण मिश्रण में बैंक के बदलाव ने न केवल अपने मार्जिन को बचाया है, बल्कि स्थिर, लाभदायक वृद्धि भी प्रदान की है। 0.7x FY26E समायोजित बुक वैल्यू (ABV) का वर्तमान मूल्यांकन आकर्षक लगता है, खासकर FY24-26E के लिए अनुमानित 21 प्रतिशत आय चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) को देखते हुए।"
DCB Bank के शेयरों
DCB Bank के शेयरों में एक साल में 20.54% की वृद्धि हुई है, लेकिन 2024 में 1.65% की गिरावट आई है।डीसीबी बैंक के शेयरों में गुरुवार को 8.41 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ, क्योंकि बीएसई पर 5.90 लाख शेयरों का कारोबार हुआ। रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रबंधन ने कारोबार के विस्तार और डिजिटल क्षमताओं को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया है।