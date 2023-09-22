Valiant Laboratories IPO 27 सितंबर को खुलेगा, निवेश का मिलेगा मौका

Valiant Laboratories का IPO 27 सितंबर को खुल रहा है। इसका प्राइस बैंड ₹133-₹140 प्रति शेयर है और कंपनी 105 इक्विटी शेयरों के साथ पेश कर रही है। IPO के जरिए कंपनी की योजना ₹1.08 करोड़ नए शेयर जारी करने की है। यह इश्यू 3 अक्टूबर, 2023 को बंद हो जाएगा। वैलेंट लेबोरेटरीज एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो 1980 में स्थापित हुई थी, और इसका flagship product पैरासिटामोल है। इसका उत्पादन महाराष्ट्र के पालघर में होता है। कंपनी की योजना है कि वह पहले बोली से ₹152.46 करोड़ रुपये कमाएगी और इसमें 1,08,90,000 नए इक्विटी शेयर्स शामिल हैं, जो ₹10 रुपये के मूल्य वाले हैं। इसकी एंकर बुक 26 सितंबर को खुलेगी।

advertisement

Also Read: Market Update: हफ्ते के आखिरी दिन क्या रहेगी बाज़ार की चाल आइये जानते है ?

"वैलेंट लेबोरेटरीज" के पास एक Research and Development सुविधा भी है। इस IPO से आने वाले पैसों का उपयोग "वैलिएंट एडवांस्ड साइंसेज" नामक सहायक कंपनी में किया जाएगा, जो विशेष केमिकल के manufacturing में सहायक कंपनी के लिए एक नई सुविधा की स्थापना के लिए होगा। "वैलेंट लेबोरेटरीज" पैरासिटामोल के उत्पादन के लिए चीन और कंबोडिया से कच्चे माल का आयात करती है। इस IPO का प्रबंधक Unistone Capital है, जबकि इसका रजिस्ट्रार लिंक इनटाइम इंडिया है। कंपनी के शेयर BSE और NSE पर लिस्ट होंगे। कंपनी ने इस IPO के लिए 50% हिस्सा QIB (Qualified institutional buyer) के लिए आरक्षित रखा है, और 15% हिस्सा गैर-संस्थागत निवेशकों के लिए आरक्षित है, जबकि बाकी 35% हिस्सा खुदरा निवेशकों को मिलेगा। कंपनी के लिए मार्च 2023 के अंत में वित्तीय वर्ष का प्रॉफिट ₹27.5 करोड़ था, जिसमें टैक्स के बाद ₹293.47 करोड़ की आय थी।