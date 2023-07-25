scorecardresearch
रिकॉर्ड मुनाफे के ऐलान के बाद इस पावर कंपनी में लगा अपर सर्किट

सर्वोटेक पावर सिस्टम्स ने जून 2023 तिमाही में साल-दर-साल (YoY) आधार पर अपने शुद्ध लाभ में 1,050 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 4.11 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी दर्ज की। Q1FY24 में Operational Revenue 148 प्रतिशत बढ़कर 79.57 करोड़ रुपये हो गया, जो एक साल पहले 32.04 करोड़ रुपये था।

DEV KETAN SETHIA
New Delhi,UPDATED: Jul 25, 2023 14:51 IST
30 जून, 2023 को समाप्त तिमाही में मजबूत रिजल्ट के बाद सर्वोटेक पावर सिस्टम्स के शेयरों में ऊपरी सर्किट लग गया। कंपनी ने चालू वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में शुद्ध मुनाफे में कई गुना वृद्धि दर्ज की, जबकि इसका राजस्व दोगुना से अधिक हो गया। Servotech Power System ने जून 2023 तिमाही में साल-दर-साल (YoY) आधार पर अपने शुद्ध लाभ में 1,050% की वृद्धि के साथ 4.11 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी दर्ज की। Q1FY24 में Operational Revenue 148% से बढ़कर 79.57 करोड़ रुपये हो गया, जो एक साल पहले 32.04 करोड़ रुपये था। परिणामों की घोषणा के बाद, सर्वोटेक पावर सिस्टम के शेयरों में 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी तेजी आई जो आज भी जारी रही।

Also Read: क्या है Mukesh Ambani का डेटा सेंटर का मेगा प्लान, Adani को कैसे देंगे टक्कर?

कंपनी ने एक एक्सचेंज फाइलिंग में कहा कि कंपनी बोर्ड ने 28 जुलाई, 2023, शुक्रवार को अपने इक्विटी शेयरों के उप-विभाजन के लिए रिकॉर्ड दिन तय किया है। कंपनी अपने इक्विटी शेयरों को 1:2 अनुपात में विभाजित करेगी, जिसका अर्थ है कि 2 रुपये अंकित मूल्य वाले शेयरों को 1 रुपये अंकित मूल्य वाले दो शेयरों में विभाजित किया जाएगा। एनएसई में लिस्टिड इस कंपनी के इक्विटी शेयरों का फ्री फ्लोट बढ़ाने के लिए मई 2023 में अपने इक्विटी शेयरों के उप-विभाजन (विभाजन) की घोषणा की थी, कंपनी ने पहले एक अलग एक्सचेंज फाइलिंग के माध्यम से कहा था।

सर्वोटेक पावर सिस्टम्स के शेयरों ने निवेशकों को मल्टीबैगर दिया है। यह शेयर अपने 52-सप्ताह के निचले स्तर 11.40 रुपये से 1,400 प्रतिशत से अधिक उछल गया है। साल 2023 में अब तक इस शेयर में 430 फीसदी से ज्यादा की तेजी आई है, जबकि पिछले छह महीनों में इसमें 325 फीसदी का उछाल आया है। नई दिल्ली स्थित सर्वोटेक पावर सिस्टम्स देश में ईवी चार्जिंग सॉल्यूशन, सौर उत्पादों और चिकित्सा उपकरणों का एक अग्रणी निर्माता और वितरक है। फिलहाल ये स्टॉक 180 रूपये पर ट्रेड कर रहा है।

Also Read: लॉन्चिंग से पहले ही 19 लाख लोगों ने बुक किया Tesla का इलेक्ट्रिक-Cybertruck

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
