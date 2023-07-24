लॉन्चिंग से पहले ही 19 लाख लोगों ने बुक किया Tesla का इलेक्ट्रिक-Cybertruck

Tesla के पहले इलेक्ट्रिक पिकअप 'Cybertruck ' को लॉन्चिंग से पहले ही 19 लाख लोगों ने बुक कर लिया है। कंपनी ने नवंबर 2019 में सायबरट्रक की बुकिंग शुरू की थी। पिछले हफ्ते ही कंपनी ने प्रोडक्शन शुरू किया है। वहीं, सितंबर 2024 से टेस्ला इस कार का मास प्रोडक्शन शुरू करेगी। कंपनी के सीईओ Elon Musk ने हाल ही में सायबरट्रक के बारे में बताया था कि इलेक्ट्रिक पिकअप की इस समय काफी ज्यादा डिमांड है। इसे देखते हुए कंपनी मैक्सिमम कैपेसिटी के साथ हर साल 3.75 लाख यूनिट्स सायबरट्रक बनाएगी। नए ऑर्डर करने वाले बायर्स को डिलीवरी के लिए 5 साल का इंतजार करना पड़ सकता है। टेस्ला सायबरट्रक को गीगा टेक्सास में बना रही है। आने वाले दिनों में कंपनी गीगा मेक्सिको में भी इसका प्रोडक्शन शुरू करेगी, जिससे ऑटो-मेकर कंपनी ज्यादा यूनिट्स में साइबरट्रक बना सकेगी।

वर्तमान में सायबरट्रक को यूरोपीय और एशियाई मार्केट वाले लोग 100 डॉलर (करीब 8,199 रुपए) पेमेंट करके प्री-बुक कर सकते हैं। टेस्ला का यह साइबरट्रक साइज में काफी बड़ा और वजन में काफी भारी है। कंपनी के अनुसार, ट्रक की लेंथ 231.7 इंच, विड्थ 79.8 इंच और हाइट 75 इंच है। साइबरट्रक की बॉडी अल्ट्रा-हार्ड स्टेनलेस-स्टील से बनाई गई है। स्टेनलेस-स्टील साइबरट्रक को मजबूत और सुरक्षित बनाता है। ट्रक में अल्ट्रा-स्ट्रांग ग्लास का इस्तेमाल किया गया है। साइबरट्रक में सेल्फ-लेवलिंग कैपेसिटी दी गई है। साइबरट्रक में 3,500 पाउंड (1587 किलो) तक की पेलोड कैपेसिटी और एडजस्टेबल एयर सस्पेंशन दिया गया है। इसमें 6 लोगों को बैठने के लिए सीट और 100 क्यूबिक फीट एक्सटर्नल स्टोरेज कैपेसिटी दी गई है। ट्रक के सीट के नीचे एडिशनल स्टोरेज कैपेसिटी और कस्टमाइज यूजर इंटरफेस वाली 17 इंच की स्क्रीन दी गई है। कंपनी का दावा है कि यह अब तक का सबसे शक्तिशाली ट्रक है।