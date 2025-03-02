Upcomig IPO: Mainboard में सुस्ती पर SME Segment में हलचल, निवेश के लिए ओपन होंगे ये आईपीओ

आने वाला सप्ताह प्राइमरी मार्केट में सुस्ती भरा रहने वाला है, क्योंकि मुख्य बोर्ड (Mainboard) में कोई नया आईपीओ लॉन्च नहीं होगा। हालांकि, स्मॉल और मिडियम एंटरप्राइजेज (SME) सेगमेंट में हलचल बनी रहेगी। इस हफ्ते एक नया आईपीओ खुलने वाला है, जबकि चार अन्य एसएमई कंपनियां शेयर बाजार में लिस्ट होंगी।

NAPS Global India का आईपीओ

NAPS Global India अपने आईपीओ के जरिए 11.88 करोड़ रुपये जुटाने जा रही है। यह एक फिक्स्ड प्राइस इश्यू होगा, जिसमें 13.20 लाख शेयर जारी किए जाएंगे। बोली लगाने के लिए यह आईपीओ 4 मार्च 2025 से 6 मार्च 2025 तक ओपन रहेगा। वहीं, 7 मार्च 2025 को आईपीओ निवेशकों को अलॉट होगा। BSE SME प्लेटफॉर्म पर आईपीओ 11 मार्च 2025 को लिस्ट हो सकता है।

Balaji Phosphates IPO डिटेल्स

Balaji Phosphates का पब्लिक इश्यू 50.11 करोड़ रुपये का है। कंपनी 59.40 लाख शेयर यानी 41.58 करोड़ रुपये के फ्रेश इश्यू जारी करेगी। वहीं, 12.18 लाख शेयर ऑफर फॉर सेल के तहत बेचे जाएंगे। रिटेल निवेशकों के लिए आईपीओ 28 फरवरी 2025 को ओपन हुआ था। इस आईपीओ में 4 मार्च 2025 तक बोली लगा सकते हैं। आईपीओ का प्राइस बैंड ₹66 - ₹70 प्रति शेयर तय किया गया है।

ये एसएमई कंपनियां करेंगी लिस्टिंग

इस हफ्ते चार अन्य एसएमई कंपनियां शेयर बाजार में डेब्यू करेंगी।ये कंपनियां हैं:

Balaji Phosphates Ltd.

Beezasan Explotech Ltd.

Nukleus Office Solutions Ltd.

Shreenath Paper Products Ltd.

इस हफ्ते मुख्य बोर्ड पर कोई आईपीओ ओपन नहीं होगा, लेकिन एसएमई सेगमेंट में पांच कंपनियां निवेशकों का ध्यान आकर्षित करेंगी। जिन निवेशकों की रुचि एसएमई आईपीओ में निवेश करने में है, वे इन आईपीओ की टाइमलाइन और लिस्टिंग डिटेल्स पर नजर रख सकते हैं।

