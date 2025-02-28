Shreenath Paper IPO: पैसा लगाने का आज लास्ट चांस! GMP में तेजी - जानिए Price, Lot Size, Allotment DATE

Shreenath Paper IPO GMP : आईपीओ में निवेश करने वाले निवेशकों के लिए आज Shreenath Paper Products Limited के IPO में पैसा लागने का आखिरी मौका है। इस SME आईपीओ का सब्सक्रिप्शन 25 फरवरी को खुला था। कंपनी का यह आईपीओ पूरी तरह से फ्रेश इश्यू है और इसमें कोई भी ऑफर फॉर सेल (OFS) शामिल नहीं है।

इस SME आईपीओ का साइज 23.36 करोड़ रुपये है। कंपनी ने फ्रेश इश्यू के माध्यम से 53.10 लाख इक्विटी शेयर जारी किए हैं। अगर इस आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) की बात करें तो वहां तेजी नजर आ रही है। चलिए जानते हैं कितना है इसका लेटेस्ट जीएमपी और अन्य आईपीओ डिटेल।

Shreenath Paper IPO Price Band

कंपनी ने इस आईपीओ का फिक्स प्राइस 44 रुपये का रखा है।

Shreenath Paper IPO Lot Size

इस आईपीओ के लिए कंपनी ने 3000 शेयरों का एक लॉट साइज तय किया है। इस हिसाब से रिटेल निवेशकों को न्यूनतम 1,32,000 रुपये का निवेश करना होगा।

Shreenath Paper IPO Allotment Date

इस आईपीओ का अलॉटमेंट सोमवार 3 मार्च 2025 को हो सकता है।

Shreenath Paper IPO Registrar

इस आईपीओ का रजिस्ट्रार Bigshare Services Pvt Ltd है।

Shreenath Paper IPO Latest GMP

ग्रे मार्केट प्रीमियम को ट्रैक करने वाली विभिन्न वेबसाइटों के मुताबिक इस आईपीओ का जीएमपी 5 रुपये है। इस हिसाब से BSE SME पर इस आईपीओ की लिस्टिंग 11.36% के प्रीमियम के साथ 49 रुपये पर हो सकती है।

Shreenath Paper के बारे में

कंपनी उन बिजनेस की मदद करती है जो अपनी उत्पादन प्रक्रियाओं में कागज का उपयोग करते हैं। कंपनी कोटेड, खाद्य-ग्रेड कागज और चिपकने वाला कागज जैसी कागज सामग्री प्रदान करती हैं, और अपने ग्राहकों को इन कागजों की डिलीवरी का मैनेजमेंट भी करती हैं।

कंपनी विभिन्न कागजों की आपूर्ति करती है, जिनमें सब्लिमेशन बेस पेपर, थर्मल बेस पेपर, स्ट्रॉ पेपर, कप स्टॉक पेपर, सुरक्षा पीएसए शीट, उच्च शक्ति वाले पेपर, सी2एस और सी1एस पेपर और बहुत कुछ शामिल हैं।