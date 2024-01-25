scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारAzim Premji ने किसे दिया 500 करोड़ का गिफ्ट ?

Azim Premji ने किसे दिया 500 करोड़ का गिफ्ट ?

रेग्युलेटरी को दी जानकारी के मुताबिक कंपनी ने बताया कि विप्रो के फाउंडर ने अपने बेटे रिशद प्रेमजी और तारिक प्रेमजी को तोहफे में करीब 10.2 मिलियन शेयर दे दिए। हर बेटे को 51 लाख 15 हजार शेयर दिए गए।

Advertisement
Harsh Verma
Harsh Verma
New Delhi ,UPDATED: Jan 25, 2024 14:56 IST
IT कंपनी विप्रो के फाउंडर अजीम प्रेमजी
IT कंपनी विप्रो के फाउंडर अजीम प्रेमजी

IT कंपनी Wipro के फाउंडर Azim Premji के बारे में तो आप अच्छे से जानते हैं। अजीम प्रेमजी देश के बड़े दानवीरों में से एक हैं। अज़ीम प्रेमजी ने अपनी कमाई का मोटा हिस्सा परोपकारी कार्यों में लगाया है। वो अपने हिस्से के 60% से ज्यादा शेयर उनके नाम से चल रहे फाउडेंशन के नाम कर चुके हैं। लेकिन इस बार उन्होंने किसी को दान नहीं बल्कि गिफ्ट किया है। वो भी छोटा-मोटा नहीं बल्कि 500 करोड़ का गिफ्ट। अजीम प्रेमजी ने क्यों और किसे दिया है ये गिफ्ट, आइये जानते हैं।

advertisement

Also Read: Business Idea: 12 महीने चलने वाला बिजनेस कौन सा है? यह बिज़नेस कमा कर देंगे लाखो रूपए !

किसे दिया गिफ्ट ?

दरअसल आईटी कंपनी विप्रो के फाउंडर अजीम प्रेमजी ने अपनी हिस्सेदारी का बड़ा हिस्सा अपने बेटों को तोहफे में दे दिया। प्रेमजी ने अपने दोनों बेटों को गिफ्ट में 500 करोड़ रुपये के शेयर दे दिए। इस बात का खुलासा उन्होंने स्टॉक एक्सचेंज की फाइलिंग में किया गया है। रेग्युलेटरी को दी जानकारी के मुताबिक कंपनी ने बताया कि विप्रो के फाउंडर ने अपने बेटे Rishad Premji और Tariq Premji को तोहफे में करीब 10.2 मिलियन शेयर दे दिए। हर बेटे को 51 लाख 15 हजार शेयर दिए गए। जितने शेयर अजीम प्रेमजी ने अपने बेटों को तोहफे में दिए हैं वो विप्रो की कुल शेयर पूंजी का 0.02% है।

अब सवाल उठता है कि अजीम प्रेमजी के पास अब कितनी हिस्सेदारी बची है?

बेटों को दिए गए तोहफे के बाद अब प्रेमजी परिवार के पास लगभग 4.4 फीसदी हिस्सेदारी है। जिसमें से उनके पास 4.3 फीसदी और उनकी पत्नी के Yasmeen Premji के पास 0.05% हिस्सेदारी है। इसके अलावा उनके दोनों बेटों के पास 0.03% हिस्सेदारी है। विप्रो में अजीम प्रेमजी के दोनों बेटे बड़ी हिस्सेदारी निभाते हैं। रिशद प्रेमजी कंपनी के अध्यक्ष के पद पर हैं। इसके साथ ही वो अजीम प्रेमजी फाउंडेशन और अजीम प्रेमजी एंडोमेंट फंड के बोर्ड के सदस्य भी हैं। अजीम प्रेमजी एंडोमेंट फंड में तारिक प्रेमजी उपाध्यक्ष के पद पर हैं।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Jan 25, 2024