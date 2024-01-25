Business Idea: 12 महीने चलने वाला बिजनेस कौन सा है? यह बिज़नेस कमा कर देंगे लाखो रूपए !

scorecardresearch
NewsकारोबारBusiness Idea: 12 महीने चलने वाला बिजनेस कौन सा है? यह बिज़नेस कमा कर देंगे लाखो रूपए !

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi ,UPDATED: Jan 25, 2024 14:21 IST
बिजनेस ऐसा करना चाहिए जो कि पूरे साल चले
बिजनेस ऐसा करना चाहिए जो कि पूरे साल चले। ऐसा बिजनेस करने के यह फायदे होते हैं कि यह आपको पूरे साल पैसे कमा कर देंगे। सीजनल बिजनेस के तुलना में एवरग्रीन बिज़नेस आइडियाज जो 12 महीने चल सके इसमें बहुत ज्यादा मुनाफा होता है। तो आइये इस जानते हैं कि कौन से बिजनेस है जिन्हें हम 12 महीने कर सकते हैं।

12 महीने चलने वाला बिजनेस मोबाइल शॉप, सब्जी बेचना, किराने का शॉप, कंटेंट राइटिंग, यूट्यूब, ब्लॉग्गिंग, नाश्ते की दूकान, सूखा मेवा (ड्राई फ्रूट्स) का बिज़नेस, फल, विडियो एडिटिंग, वेब डिजाइनिंग , डिजिटल मार्केटिंग सर्विस, नारियल पानी, टिश्यू पेपर, कपड़ो का बिजनेस, मसालों का बिजनेस।
निचे हमने कुछ बिज़नेस को विस्तार से बताया है जिससे आपको आइडिया मिल सके। 

यूट्यूब का बिजनेस

यूट्यूब एक ट्रेडिंग बिजनेस है जिसके द्वारा आप अपने घर से ही लाखों रुपया तक कमा सकते हैं। अगर आप कोई भी कार्य करने में माहिर हैं या आपके पास कोई स्किल मौजूद है तो आप उसका वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डाल सकते हैं। अगर आप एक अच्छा वीडियो कंटेंट क्रिएटर है तो यूट्यूब का इस्तेमाल करके आप अपने स्किल को लोगों के बीच ला सकते हैं।

मोबाइल शॉप 

आज के आधुनिक युग में हर कोई के पास मोबाइल मौजूद होता है। आने वाली जनरेशन छोटे उम्र से ही मोबाइल रखना शुरू कर देते हैं जिसके कारण इसकी खपत हमेशा लगी रहती है। लोगों को मोबाइल की आदत हो गई है और साथ ही मोबाइल से बहुत सारे जरूरी काम भी होते हैं। ऐसे में इसका डिमांड हमेशा रहने वाला है। इस बिजनेस के जरिए आप ₹30,000 से ₹50,000 तक कमा सकते हैं।

ब्लॉगिंग

इस बिजनेस की यह खासियत है कि इसे आप फुल टाइम या पार्ट टाइम दोनों तरीके से कर सकते हैं। इसे शुरू करने में आपको ज्यादा पैसे लगाने की भी जरूरत नहीं है। आपको एक डोमेन और एक होस्टिंग लेना है, इसके बाद आप इसे शुरू कर सकते हैं। इसके बारे में आपके पास जानकारी नहीं है तो आप यूट्यूब से भी प्राप्त कर सकते हैं।

