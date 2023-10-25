scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारTitagarh Rail Systems: इस Multibagger स्टॉक में आगे क्या करें? क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स?

Titagarh Rail Systems: इस Multibagger स्टॉक में आगे क्या करें? क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स?

टीटागढ़ रेल सिस्टम्स ने दूसरी तिमाही में शुद्ध लाभ में 46.5% की वृद्धि के साथ 70.6 करोड़ रुपये की वृद्धि दर्ज की है। टेक्नीकल चार्ट्स की बात करें तो इस स्टॉक का रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (आरएसआई) 48.6 पर है।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Oct 25, 2023 17:40 IST
मल्टीबैगर स्टॉक टीटागढ़ रेल सिस्टम्स लिमिटेड के शेयरों ने इस साल 228% रिटर्न दिया है
मल्टीबैगर स्टॉक Titagarh Rail Systems Limited के शेयरों ने इस साल 228% रिटर्न दिया है। टीटागढ़ रेल सिस्टम्स का स्टॉक, 30 दिसंबर, 2022 को 223.45 रुपये पर बंद हुआ था, आज दोपहर के सत्र में ये स्टॉक 745.80 रुपये पर कारोबार कर रहा था। इस स्टॉक ने एक साल में 368% रिटर्न और दो साल में 651% का रिटर्न दिया है। हालांकि पिछले पांच दिनों से इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। दूसरी तिमाही की कमाई के बाद स्टॉक के आउटलुक पर ब्रोकरेज हाऊस ने अपनी-अपनी राय दी है। नुवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने अपने शेयर मूल्य लक्ष्य को पहले के 776 रुपये से बढ़ाकर 949 रुपये कर दिया है। ब्रोकरेज हाऊस का कहना है कि Indian Railways से वैगन ऑर्डर लगातार मिल रहे हैं। कंपनी ने सितंबर में 759 वैगनों का अब तक का Highest डिस्पैच हासिल किया है। हम स्टॉक के पी/ई को 30 गुना से बढ़ाकर 33 गुना पर टारगेट कर रहे हैं।

एचएसबीसी ग्लोबल रिसर्च ने टीटागढ़ रेल सिस्टम्स का अपना लक्ष्य मूल्य बढ़ाकर 970 रुपये कर दिया है क्योंकि ऑर्डर बैकलॉग है और कंपनी की ऑर्डर बुक और बड़ी हो सकती है।  टीटागढ़ रेल को रेल पर अधिक माल ढुलाई के साथ-साथ यात्री रेल परिवहन के आधुनिकीकरण के सरकार के जोर से फायदा हो रहा है।

HSBC ने कहा कि माल ढुलाई  में 70% की वृद्धि हुई है। इस ब्रोकरेज हाऊस का कहना है कि FY24-26 के रेवेन्यु गाइडेंस पर हम कायम है, हम उम्मीद करते हैं कि लाभ 30% CAGR से बढ़ेगा।  टीटागढ़ रेल सिस्टम्स ने दूसरी तिमाही में शुद्ध लाभ में 46.5% की वृद्धि के साथ 70.6 करोड़ रुपये की वृद्धि दर्ज की है। टेक्नीकल चार्ट्स की बात करें तो इस स्टॉक का रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (आरएसआई) 48.6 पर है, जो दर्शाता है कि यह न तो ओवरबॉट और न ही ओवरसोल्ड जोन में कारोबार कर रहा है। टीटागढ़ रेल सिस्टम्स के शेयर 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 50 दिन से कम लेकिन 100 दिन, 150 दिन और 200 दिन के मूविंग औसत से अधिक पर कारोबार कर रहे हैं।

(डिस्क्लेमर: बिजनेस टुडे केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए शेयर बाजार समाचार प्रदान करता है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। पाठकों को कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले एक योग्य वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है)

Titagarh Rail Systems Limited के शेयर
Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
