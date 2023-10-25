KPIT Tech के शेयर 1,500 रुपये पर? इस ब्रोकरेज हाऊस ने दिया Buy Call?

KPIT Technologies Limited (केपीआईटी टेक), जिसके शेयर 2023 में अब तक 65% ऊपर हैं, अगर एक्सिस सिक्योरिटीज की रिपोर्ट की मानें तो अगले 12 महीनों में ये स्टॉक निवेशकों को 30% से अधिक रिटर्न दे सकता है। घरेलू ब्रोकरेज हाऊस ने स्टॉक पर Buy Call दी है। ब्रोकरेज ने अनुमान लगाया कि केपीआईटी टेक को वित्त वर्ष 2024-26 के दौरान 29 प्रतिशत CAGR की ग्रोथ सकती है। ब्रोकरेज हाऊस का कहना है कि कंपनी ने रणनीतिक रूप से अपने प्रयासों को ऑटोमोबाइल वर्टिकल पर केंद्रित किया है, जिसका लक्ष्य ऑटोमोबाइल कंपनियों को उनके उत्पाद विकास और सॉफ्टवेयर एकीकरण क्षमताओं को बढ़ाने में सहायता करना है। बुधवार के कारोबार में केपीआईटी टेक के शेयर 1,145.20 रुपये पर कारोबार कर रहे थे। इस कीमत पर, एक्सिस सिक्योरिटीज का टारगेट स्टॉक के लिए 31 प्रतिशत की तेजी का है।

