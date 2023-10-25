KPIT Tech के शेयर 1,500 रुपये पर? इस ब्रोकरेज हाऊस ने दिया Buy Call?

scorecardresearch
ब्रोकरेज हाऊस का कहना है कि कंपनी ने रणनीतिक रूप से अपने प्रयासों को ऑटोमोबाइल वर्टिकल पर केंद्रित किया है, जिसका लक्ष्य ऑटोमोबाइल कंपनियों को उनके उत्पाद विकास और सॉफ्टवेयर एकीकरण क्षमताओं को बढ़ाने में सहायता करना है।

BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Oct 25, 2023 17:05 IST
KPIT  Technologies Limited (केपीआईटी टेक), जिसके शेयर 2023 में अब तक 65% ऊपर हैं, अगर एक्सिस सिक्योरिटीज की  रिपोर्ट की मानें तो अगले 12 महीनों में ये स्टॉक निवेशकों को 30% से अधिक रिटर्न दे सकता है। घरेलू ब्रोकरेज हाऊस ने स्टॉक पर Buy Call दी है। ब्रोकरेज ने अनुमान लगाया कि केपीआईटी टेक को वित्त वर्ष 2024-26 के दौरान 29 प्रतिशत CAGR की ग्रोथ सकती है। ब्रोकरेज हाऊस का कहना है कि कंपनी ने रणनीतिक रूप से अपने प्रयासों को ऑटोमोबाइल वर्टिकल पर केंद्रित किया है, जिसका लक्ष्य ऑटोमोबाइल कंपनियों को उनके उत्पाद विकास और सॉफ्टवेयर एकीकरण क्षमताओं को बढ़ाने में सहायता करना है। बुधवार के कारोबार में केपीआईटी टेक के शेयर 1,145.20 रुपये पर कारोबार कर रहे थे। इस कीमत पर, एक्सिस सिक्योरिटीज का टारगेट स्टॉक के लिए 31 प्रतिशत की तेजी का है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Oct 25, 2023