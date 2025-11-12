मजबूत Q2 रिजल्ट के बाद 4% उछला ये लॉजिस्टिक स्टॉक! 5 साल में दिया 1100% से ज्यादा रिटर्न - Details

लॉजिस्टिक सॉल्यूशन सर्विस देने वाली स्मॉल कैप कंपनी, टाइगर लॉजिस्टिक्स (इंडिया) लिमिटेड (Tiger Logistics (India) Ltd) के शेयरों में आज करीब 4 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। फिलहाल 453.24 करोड़ रुपये के मार्केट कैप वाली इस कंपनी का शेयर दोपहर 1:33 बजे तक एनएसई पर 3.05% या 1.27 रुपये चढ़कर 42.85 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 3% या 1.25 रुपये चढ़कर 42.87 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

स्टॉक में क्यों है आज तेजी?

इस लॉजिस्टिक स्टॉक में आज तेजी उसके मजबूत Q2FY26 के कारण है। दरअसल कंपनी ने अपने सितंबर तिमाही के नतीजों को जारी करते हुए बताया की Q2 FY26 में उसका नेट प्रॉफिट में 17.9% बढ़ा है। कंपनी का मुनाफा पिछले साल की समान तिमाही में ₹10.15 करोड़ था, जो अब बढ़कर ₹11.97 करोड़ हो गया है।

तिमाही-दर-तिमाही आधार पर कंपनी का मुनाफा लगभग 90% उछलकर ₹6.29 करोड़ से बढ़कर ₹11.97 करोड़ पहुंच गया है। वहीं कंपनी का रेवेन्यू भी YoY बढ़कर ₹1,607 करोड़ से ₹1,687 करोड़ हो गया है।

5 साल में 1100% से ज्यादा रिटर्न

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 2 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है तो वहीं पिछले 1 महीने में स्टॉक करीब 4 प्रतिशत और पिछले 6 महीने में 16 प्रतिशत टूटा है।

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 36 प्रतिशत से ज्यादा गिरा है। वहीं कंपनी का शेयर पिछले 3 साल के दौरान 34 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 1115 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।

Tiger Logistics के बारे में

Tiger Logistics (India) Limited एक लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन सॉल्यूशन प्रोवाइडर कंपनी है, जिसकी स्थापना 2000 में हुई थी। कंपनी भारत और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कस्टम क्लियरेंस, फ्रेट फॉरवार्डिंग ट्रांसपोर्टेशन और वेयरहाउसिंग जैसी सर्विस देती है।

Tiger Logistics खासकर एक्सपोर्ट-इंपोर्ट कारोबार के लिए लॉजिस्टिक्स सॉल्यूशन देने में माहिर है। यह ऑटोमोबाइल, फार्मास्युटिकल, टेक्सटाइल, इंफ्रास्ट्रक्चर, और एफएमसीजी जैसे कई क्षेत्रों को सेवाएं प्रदान करती है।

Tiger Logistics का मकसद भारत के लॉजिस्टिक्स सेक्टर को ज्यादा तेज़, भरोसेमंद और कुशल बनाना है। कंपनी के साथ कई बड़ी और जानी-मानी कंपनियां काम करती हैं, जो इसके भरोसे को दिखाता है।