Q2 में पीसी ज्वैलर ने भरा खजाना; रेवेन्यू 63% उछला, मार्जिन में दमदार सुधार - रडार पर शेयर

ज्वेलरी सेक्टर कंपनी, पीसी ज्वैलर लिमिटेड (PC Jeweller Ltd) का मंगलवार को बाजार बंद होने के बाद Q2 FY26 के वित्तीय आंकड़े जारी करते हुए बताया कि सितंबर तिमाही में उसके कंसोलिडेट नेट प्रॉफिट में साल-दर-साल के आधार पर 17.3% की जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। यह मुनाफा पिछले साल के ₹178.8 करोड़ से बढ़कर ₹209.5 करोड़ हो गया है।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

तिमाही के दौरान, कंपनी की ऑपरेशन से होने वाली आय भी 63.4% बढ़कर ₹825.2 करोड़ पर पहुंच गई, जो पिछले साल इसी तिमाही में ₹505 करोड़ थी। कंपनी ने बताया कि त्योहारी सीजन में ग्राहकों की लगातार मांग के कारण बिक्री में यह जोरदार उछाल देखने को मिला है।

ऑपरेटिंग स्तर पर भी कंपनी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। इस तिमाही में कंपनी का EBITDA दोगुने से भी ज्यादा होकर ₹86.2 करोड़ से ₹177.5 करोड़ हो गया। इसके साथ ही, कंपनी का मार्जिन 17% से सुधरकर 21.5% हो गया है।

FY26 तक 'कर्ज-मुक्त' होने का टारगेट

कंपनी ने बताया कि उसने पिछली तिमाही में भी अपने बैंकों को बकाया कर्ज में 23% की और कटौती की है। कंपनी ने बताया कि यह कटौती सेटलमेंट समझौते की शर्तों के अनुरूप की गई है। वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में 9% और उससे पहले के वित्त वर्ष में 50% से अधिक कर्ज कम करने के बाद यह नया कदम उठाया गया है।

कंपनी ने आगे कहा कि उसका टारगेट वित्त वर्ष 2025-26 के अंत तक कर्ज-मुक्त कंपनी बनना है।

रिटेल नेटवर्क विस्तार पर जोर

कंपनी ने अपने रिटेल नेटवर्क को बढ़ाने पर भी ध्यान केंद्रित किया है। इसी रणनीति के तहत, पीसी ज्वैलर ने दिल्ली के पीतमपुरा में एक नया फ्रैंचाइजी-ओन्ड शोरूम शुरू किया है। कंपनी ने बताया कि वह खुद के और फ्रैंचाइजी स्टोर के मिश्रण के जरिए अपने रिटेल पहुंच का विस्तार कर रही है।

PC Jeweller Share Price

कंपनी का शेयर दोपहर 12:06 बजे तक बीएसई और एनएसई पर 1.05% या 0.13 रुपये टूटकर 12.23 रुपये पर कारोबार कर रहा था।