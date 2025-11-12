scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारछोटी कंपनी का बड़ा धमाका! नाम बदलने और पूंजी बढ़ाने का प्लान, 6 महीने में शेयर ने दिया मल्टीबैगर रिटर्न

छोटी कंपनी का बड़ा धमाका! नाम बदलने और पूंजी बढ़ाने का प्लान, 6 महीने में शेयर ने दिया मल्टीबैगर रिटर्न

Q2FY26 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 0.91% गिरकर ₹1.09 करोड़ रहा, जबकि पिछले साल सितंबर 2024 की तिमाही में यह ₹1.10 करोड़ था। वहीं PBT (Profit Before Tax) ₹0.92 करोड़ से बढ़कर ₹1.07 करोड़ रहा, यानी लगभग 16% की बढ़ोतरी हुई।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Nov 12, 2025 11:49 IST

इंफ्रा और बीपीओ सेक्टर की स्मॉल कैप कंपनी, एक्सेल रियल्टी एन इंफ्रा लिमिटेड (Excel Realty N Infra Ltd) ने मंगलवार को बाजार बंद होने के बाद अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में सितंबर तिमाही के नतीजों के साथ-साथ दो और बड़ा अपडेट दिया है। 

Excel Realty Q2 FY26 Results

कंपनी ने अपने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि Q2FY26 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 0.91% गिरकर ₹1.09 करोड़ रहा, जबकि पिछले साल सितंबर 2024 की तिमाही में यह ₹1.10 करोड़ था।

हालांकि, कंपनी की बिक्री में बड़ी गिरावट देखने को मिली है और यह 63.08% घटकर ₹1.51 करोड़ रह गई, जो पिछले साल समान तिमाही में ₹4.09 करोड़ थी।

कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन (OPM) -8.31% से घटकर -44.37% हो गया है। वहीं, PBDT (Profit Before Depreciation and Tax) ₹0.96 करोड़ से बढ़कर ₹1.10 करोड़ रहा, यानी करीब 15% की बढ़त।

इसी तरह PBT (Profit Before Tax) ₹0.92 करोड़ से बढ़कर ₹1.07 करोड़ रहा, यानी लगभग 16% की बढ़ोतरी हुई।

Authorised Capital को बढ़ाने का प्रस्ताव

कंपनी के बोर्ड मेंबर्स ने अधिकृत पूंजी (Authorised Capital) को बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है। कंपनी की मौजूदा अधिकृत पूंजी ₹500 करोड़ (5,00,00,00,000 शेयर) है, जिसे बढ़ाकर ₹7,500 करोड़ (75,00,00,00,000 शेयर) करने का प्रस्ताव है।

कंपनी के नाम बदलने का प्रस्ताव

कंपनी ने अपने नाम में बदलाव करने का प्रस्ताव रखा है, जो सभी नियामक और वैधानिक अनुमतियों के साथ-साथ कंपनी के सदस्यों की मंजूरी मिलने पर लागू किया जाएगा।

फंड रेजिंग पर फिलहाल कोई चर्चा नहीं

बोर्ड मेंबर्स की  बैठक में फंड रेजिंग से जुड़ा एजेंडा इस बार नहीं लिया गया और इसे अगली बैठक के लिए स्थगित कर दिया गया है।

6 महीने में मल्टीबैगर रिटर्न

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर ने पिछले 6 महीने में निवेशकों का पैसा दोगुना करते हुए 128 प्रतिशत का रिटर्न दिया है।

Excel Realty के बारे में

Excel Realty N Infra रियल एस्टेट, IT सेवाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के क्षेत्र में काम करती है। यह कंपनी खासतौर पर कॉल सेंटर, बीपीओ सेवाएं और IT-संबंधित प्रोजेक्ट्स में सक्रिय है। इसके अलावा, कंपनी रियल एस्टेट सेक्टर में भी छोटे-बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम करती है। एक्सेल रियल्टी का फोकस टेक्नोलॉजी और प्रॉपर्टी दोनों क्षेत्रों में आगे बढ़ने का है। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
