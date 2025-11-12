बैंकों से एक के बाद एक मिल रहा है बड़ा ऑर्डर! रडार पर ये आईटी स्टॉक - शेयर प्राइस 20 रुपये से कम

IT Stock: बारट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड (Bartronics India Ltd) को बैंकों से एक के बाद एक बड़ा ऑर्डर मिल रहा है। कंपनी ने अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि उसे महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक (Maharashtra Gramin Bank) से कॉर्पोरेट बिजनेस करेस्पॉन्डेंट सर्विस प्रोवाइडर (Corporate Business Correspondent Service Provider) के रूप में एम्पैनलमेंट के लिए एक परचेज ऑर्डर मिला है।

advertisement

यह नियुक्ति सर्विस लेवल एग्रीमेंट (SLA) साइन करने और ₹25 लाख की परफॉर्मेंस बैंक गारंटी जमा करने के बाद लागू होगी। परचेज ऑर्डर स्वीकार होने के 30 दिनों के अंदर एग्रीमेंट साइन किया जाएगा। इस कॉन्ट्रैक्ट की अवधि 3 साल की होगी, जिसे बैंक आगे बढ़ा सकता है।

इससे पहले बारट्रॉनिक्स इंडिया ने बताया था उसे बैंक ऑफ महाराष्ट्र से बड़ी जिम्मेदारी मिली थी। कंपनी ने बताया कि Bank of Maharashtra ने उसे अगले 5 सालों के लिए कॉर्पोरेट बिजनेस कॉरस्पोंडेंट (CBC) वेंडर के रूप में चुन लिया है।

फिलहाल, Bank of Maharashtra के तहत Bartronics की CBC सर्विस 1,800 गांवों में उपलब्ध हैं, जो 15 मिलियन से अधिक लोगों को सुरक्षित और ISO-मानक प्रक्रियाओं के जरिए सेवाएं देती हैं।

इस दिन जारी करेगी Q2 रिजल्ट, फंड रेजिंग पर भी चर्चा संभव

कपनी ने एक अन्य एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि आगामी शुक्रवार, 14 नवंबर 2025 को कंपनी के बोर्ड मेंबर्स की बैठक होगी जिसमें- सितंबर तिमाही (Q2FY26) के वित्तीय नतीजों और फंड जुटाने के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा।

एक्सचेंज फाइलिंग के अनुसार कंपनी के लिए फंड जुटाने के प्रस्ताव पर विचार डेट या इक्विटी या फिर दोनों के जरिए किया जा सकता है, जिसकी कुल राशि ₹300 करोड़ से अधिक नहीं होगी।

Bartronics India Share Price

कंपनी का शेयर सुबह 10:32 बजे तक एनएसई पर 0.62% या 0.08 रुपये टूटकर 12.89 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 0.38% या 0.05 रुपये की तेजी के साथ 13.08 रुपये पर कारोबार कर रहा था।