एक दिन में 15% भागा ये Stock, जानिए कहां तक जाएगा?

मोदी 3.0 सरकार बनने के सरकार तेजी से फैसले ले रही है। इस तरह की उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार का सबसे ज्यादा फोकस रुरल और कंज्मप्शन पर रहने वाला है। ऐसे में पॉलिसी में कॉन्टिन्यूटी और नए एजेंडे की वजह से कुछ स्टॉक रडार पर आ गए हैं। आज एक खास स्टॉक पर चर्चा करने जा रहे हैं जो 50 रुपए से भी सस्ता है। खबर की वजह स्टॉक में बंपर रैली रही है। इंट्रा डे के दौरान ये स्टॉक 15 प्रतिशत तक उछल गया है और इतना ही नहीं इस स्टॉक को लेकर मार्केट एक्सपर्ट क्या नए टारगेट दे रहे हैं?

शुगर सेक्टर का Bajaj Hindusthan Sugar

इस बारे में जानेंगे तो ऐसा ही एक स्टॉक है शुगर सेक्टर का Bajaj Hindusthan Sugar, 14 जून को ये स्टॉक ने अपना 52 वीक हाई बनाया है। 43 रुपए का भाव को टच किया है। पिछले 5 दिन में यह स्टॉक 20% की तेजी दिखा चुका है। अब जानते हैं कि इस स्टॉक में तेजी आई क्यों है?

शुगर की MSP बढ़ोतरी की मांग

दरअसल खबर ये आ रही है कि शुगर की MSP बढ़ोतरी की मांग इंडस्ट्री कर रही है। फिलहाल MSP 31 रुपए प्रति किलो चल रही है। इंडस्ट्री 41 रुपए प्रति किलो मांग कर रही है। गन्ने की FRP में बढ़ोतरी है, लेकिन 2019 से शुगर की MSP में बढ़ोतरी नहीं हुई है। यहां दूसरी खबर भी है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि मई 2024 तक 15% इथेनॉल ब्लेंडिंग पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने भरोसा जताया है कि 2025 तक सरकार 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग के लक्ष्य को पूरा कर लेगी। इससे भारत में इथेनॉल प्रोडक्शन को बढ़ावा मिलेगा। सरकार की ओर से इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर इस एलान के बाद शुगर कंपनियों को उम्मीद है कि इसके लिए उन्हें सरकार से सपोर्ट मिलेगा और डिमांड भी बढ़ेगी। ऐसे में सरकार अगर MSP भी बढ़ा देती है तो इन शुगर कंपनियों के लिए सोने पर सूहागा हो जाएगा। इससे कंपनियों की आय में बढ़ोतरी होगी और शुगर इंडस्ट्री में ग्रोथ भी देखने को मिलेगी। इन्हीं खबरों की दम पर Bajaj Hindusthan Sugar के अलावा Bannari Anam Sugar, Avadh Sugar & Energy, Simbhaoli Sugars में भी बड़ी तेजी देखने को मिल रही है।

33साल 2024 में अब तक ये स्टॉक करीब 41% की तेजी

Bajaj Hindusthan Sugar को देखा जाए तो में 12 जून को भी करीब 6% की तेजी दिखी। साल 2024 में अब तक ये स्टॉक करीब 41% की तेजी दिखा चुका है। इसके कुछ फंडामेंटल्स को समझते हैं। ये कंपनी sugar और ethanol manufacturing का बिजनेस करती है। फरवरी 2024 में Bajaj Hindusthan Sugar ने EverEnviro के साथ पार्टनरशिप किया है ताकि कंपनी उत्तर प्रदेश स्थित प्लांट्स में कम्प्रेस्ड बायोगैस तैयार किया जाएगा। इन प्लांट्स ने कंपनी के 14 मिलों से निकलने वाले 50 लाख मिट्रिक टन प्रेस मड का इस्तेमाल किया जाएगा। दोनों कंपनियों के बीच इस करार से उत्तर प्रदेश में कम्प्रेस्ड बायोगैस का प्रोडक्शन बढ़ेगा और जोकि सरकार की ओर से जैविक ईंधन यानि Fossil Fuel पर निर्भरता कम करने और रिन्युएबल एनर्जी के बढ़ावा देने कि दिशा में है।

Bajaj Hindusthan Sugar के हालिया शेयहोल्डिंग पैटर्न

Bajaj Hindusthan Sugar के हालिया शेयहोल्डिंग पैटर्न से पता चलता है कि विदेशी संस्थागत निवेशकोंकी ओर से पिछली तीन क्वार्टर्स से लगातार खरीदारी देखने को मिल रही है। कारोबारी साल 2024 की चौथी तिमाही के बाद इस कंपनी में FIIs की हिस्सेदारी बढ़कर 2.6% हो चुकी है, जबकि जून 2023 में 1.5 प्रतिशत है।

कंपनी के क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स देखें

इस स्टॉक से जुड़ी दूसरी बातों को भी समझना चाहिए। इस कंपनी के क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स देखें तो नेट प्रॉफिट 31 प्रतिशत गिरकर 9 करोड़ पर पहुंच गया है। इनकम भी 2059 करोड़ से गिरकर 1,874 करोड़ पर प हुंच गई है। आपको ये भी बता दें कि कंपनी पर अच्छा खास कर्ज है। 3 हजार करोड़ रुपए का, हालांकि कारोबारी साल 2024 में कंपनी पर कुल कर्ज 3550 करोड़ से 7% घटा है। वहीं प्रमोटर्स की हिस्सेदारी देखें तो ये करीब 25% है। वहीं पब्लिक की हिस्सेदारी करीब 63.73% है।

अब बात करते हैं कहां तक जाएगा स्टॉक?

मार्केट एक्सपर्ट राघवेंद्र सिंह की मानें तो कंपनी लगातार कर्ज को कम करने की कोशिश कर रही है। शॉर्ट टर्म के हिसाब से स्टॉक 50 रुपए और लॉन्ग टर्म के हिसाब से शेयर 100 रुपए के लेवल पर जा सकता है।