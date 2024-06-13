Paytm Share News: इन फैसलों से सुस्त पड़े पेटीएम के शेयर में आई तेजी

Digital Payment को देश के कोने-कोने में पहुंचाने वाली कंपनी पेटीएम का फोकस इस समय अपने बिजनेस को कंसोलिडेट करने पर है। ताकि वो खोई हुई ग्रोथ वापस पा सके। इसलिए अब कंपनी ने दो बड़े फैसले लिए हैं, जिसका असर ये हुआ है स्टॉक में 8 से 9% की तेजी देखने को मिली है। पिछले एक महीने में ये स्टॉक 17% चढ़ चुका है।

Paytm General Insurance के बिजनेस को शुरू करने का प्लान

अब ऐसे में समझते हैं दो बड़े फैसले कौन से लिए गए हैं। तो पहला फैसला है कि पेटीएम ने जनरल इंश्योरेंस के मार्केट में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए पहले पेटीएम जनरल इंश्योरेंस के बिजनेस को शुरू करने का प्लान बनाया था। लेकिन अब कंपनी ने नए बिजनेस के रजिस्ट्रेशन से विड्रॉल करने का फैसला किया है। दरअसल कंपनी ने कुछ समय पहले बीमा के कारोबार में उतरने का मन बनाया था. उसके लिए पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड के नाम से एक सब्सिडियरी बनाई गई थी, जिस बीमा नियामक इरडा के पास रजिस्टर कराया जा चुका था। लेकिन कंपनी की योजना अलग हो चुकी है. उसने पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड का रजिस्ट्रेशन विड्रॉ करने के लिए अप्लाई किया था, जिस पर इंश्योरेंस रेग्युलेटर इरडा ने उसके इस रिक्वेस्ट को स्वीकार भी कर लिया है। इसका मतलब ये हुआ कि पेटीएम की अपनी कोई जनरल इंश्योरेंस कंपनी नहीं होगी, जिस तरह का पहले प्लान बनाया जा रहा था। ना ही वो खुद के इंश्योरेंस प्रोडक्ट बनाएगी और ना ही उनकी सेल करेगी।

अपने प्लेटफॉर्म पर दूसरी बीमा कंपनियों के इंश्योरेंस प्रोडक्ट को बेचेगी

अब सवाल उठता है कि तो फिर प्लान है क्या? तो पेटीएम की ओर से ये साफ किया गया है कि अब वो अपने प्लेटफॉर्म पर दूसरी बीमा कंपनियों के इंश्योरेंस प्रोडक्ट को बेचेगी। देखिए पेटीएम पहले से इंश्योरेंस डिस्ट्रिब्यूशन के बिजनेस में काम कर रही है। पेटीएम यह बिजनेस पेटीएम इंश्योरेंस ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड के नाम से करती है. इस बिजनेस के तहत कंपनी हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस, शॉप इंश्योरेंस, गैजेट इंश्योरेंस आदि जैसे सेगमेंट में विभिन्न बीमा कंपनियों के प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करती है। इसके लिए पेटीएम पूरी तरह एक ब्रोकिंग एजेंट की तौर पर काम करेगी।

छोटे साइज के इंश्योरेंस ऑफर

कंपनी ने एक 100 प्रतिशत मालिकाना हक वाली एक सब्सिडियरी ‘पेटीएम इंश्योरेंस ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड’ भी रजिस्टर की है। पेटीएम की कोशिश होगी, वह अपने प्लेटफॉर्म पर नए तरह के और छोटे साइज के इंश्योरेंस ऑफर करे। यो तो हुआ पहला फैसला, अब दूसरा फैसला क्या किया गया है?

सेमसंग वॉलेट पर फ्लाइट, बस, मूवी और इवेंट टिकट शुरू

पेटीएम ने शेयर बाजार को बताया है कि कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड सैमसंग ने वन97 कम्यूनिकेशंस लिमिटेड के साथ साझेदारी में सेमसंग वॉलेट पर फ्लाइट, बस, मूवी और इवेंट टिकट शुरू की है। इस साझेदारी का मकसद सैमसंग वॉलेट के जरिए सीधे इंटीग्रेटेड एक्सपीरियंस देना है ताकि कंज्यूमर को बेहतरीन सुविधा मिल सके। सैमसंग वॉलेट पर पेटीएम के जरिए कंज्यूमर कई तरह की सर्विस एक्सेस कर पाएंगे। गैलेक्सी स्मार्टफोन यूजर्स फ्लाइट, बस और मूवी बुकिंग के लिए पेटीएम एप और इवेंट बुकिंग के लिए पेटीएम इनसाइडर एप का इस्तेमाल करते हुए 'एड टू सैमसंग वॉलेट' फंक्सन का इस्तेमाल करके अपनी टिकटों को सीधे सैमसंग वॉलेट में जोड़ पाएंगे। इससे एयरपोर्ट, बस टर्मिनल, सिनेम हॉल और इवेंट वेन्यू में आसानी से एंट्री हो जाएगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने कुछ वक्त पहले पेटीएम के ही पेटीएम पेमेंट्स बैंक की सर्विसेस को बंद कर दिया था. इसके बाद से ही पेटीएम लगातार अपने बिजनेस को री-ऑर्गनाइज और कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में देखना होगा इन दोनों कदमों से आने वाले दिनों में कंपनी पर क्या फर्क पड़ता है।