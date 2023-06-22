Ashish Kacholia के इस स्टॉक ने 3 महीने में पैसा किया डबल !

scorecardresearch
शेयर बाजार के दिग्गज निवेशक आशीष कचोलिया के पोर्टफोलियो में मौजूद इस स्टॉक ने निवेशकों को मालामाल कर दिया है। पिछले 3 महीने में इस कंपनी के शेयर ने पैसा डबल कर दिया है। इतना ही नहीं शेयर मार्केट के बिग बुल राकेश झुनझुनवाला की भी एक वक्त में इस कंपनी के शेयरों में अच्छी खासी होल्डिंग थी। तो कौन सा है ये स्टॉक, जिसने आशीष कचोलिया के साथ-साथ निवेशकों को छप्‍पड़फाड़ रिटर्न दिया है और आगे चलकर इसमें किस तरह संभावनाएं देखने को मिल सकती हैं, आइये जानते हैं।

Harsh Verma
Harsh Verma
New Delhi,UPDATED: Jun 22, 2023 12:37 IST
शेयर बाजार के दिग्गज निवेशक Ashish Kacholia के पोर्टफोलियो में मौजूद इस स्टॉक ने निवेशकों को मालामाल कर दिया है। पिछले 3 महीने में इस कंपनी के शेयर ने पैसा डबल कर दिया है। इतना ही नहीं शेयर मार्केट के बिग बुल Rakesh Jhunjhunwala की भी एक वक्त में इस कंपनी के शेयरों में अच्छी खासी होल्डिंग थी। तो कौन सा है ये स्टॉक, जिसने आशीष कचोलिया के साथ-साथ निवेशकों को छप्‍पड़फाड़ रिटर्न दिया है और आगे चलकर इसमें किस तरह संभावनाएं देखने को मिल सकती हैं, आइये जानते हैं।

The Anantraj Corporation Limited के नाम से कामकाज करने वाली कंपनी TARC Limited देश की सबसे बड़ी रियल एस्टेट प्लेयर है। इस कंपनी ने Delhi-NCR और Gurgaon में अपने कई प्रोजेक्ट के लिए बेस्ट डेवलपर का अवार्ड भी जीता हुआ है। ये हाउसिंग, कमर्शियल प्रिमाइसेज, होटल, रिजॉर्ट, हॉस्पिटैलिटी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, रीक्रिएशनल फैसिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का काम करती है। टार्क लिमिटेड के देशभर में कई प्रतिष्ठित रियल एस्टेट प्रोजेक्ट हैं। अनंतराज कॉरपोरेशन लिमिटेड लिमिटेड के डायरेक्टर और CEO Aman Sareen हैं। द अनंतराज कॉर्प लिमिटेड भारत की पुरानी कंस्ट्रक्शन कंपनियों में से एक है। दिग्गज निवेशक आशीष कचोलिया की बात करें तो BSE में मौजूद जानकारी के हिसाब से  उनकी TARC Limited में हिस्सेदारी करीब 2.22% है, अगर शेयर की संख्या के हिसाब से देखें तो ये करीब 65 लाख 44 हजार 917 है। वहीं trendlyne के मुताबिक आशीष कचोलिया के पोर्टफोलियो में करीब 42 स्टॉक हैं, जिसकी नेटवर्थ करीब 2,027 करोड़ रुपये है। सितंबर 2021 में उनकी इस कंपनी में हिस्सेदारी 1.5% , जिसे दिसंबर 2021 में बढ़ाकर 1.9% कर दिया गया और मौजूदा वक्त में कंपनी में आशीष कचोलिया की होल्डिंग 2.22% है।

शेयर ने आशीष कचोलिया के साथ-साथ निवेशकों को छप्‍पड़फाड़ रिटर्न दिया है
शेयर ने आशीष कचोलिया के साथ-साथ निवेशकों को छप्‍पड़फाड़ रिटर्न दिया है

अब इस कंपनी के रिटर्न की चर्चा कर लेते हैं, साथ ही आपको बताएंगे कि इस स्टॉक को लेकर मार्केट एक्सपर्ट का क्या मानना है?
अनंत राज कॉरपोरेशन लिमिटेड के शेयर इस साल 31 मार्च को 34 रुपए के लेवल पर थे जहां से अब तक निवेशकों की पूंजी करीब दोगुनी हो चुकी है। पिछले एक साल में ये स्टॉक 92% रिटर्न दे चुका है। वहीं 6 महीने की बात करें तो ये स्टॉक करीब 59% उछल चुका है। वहीं एक महीने में स्टॉक 20% से ज्यादा भाग चुका है। 24 दिसंबर 2020 को टार्क लिमिटेड के शेयर 20 रुपये के लेवल पर थे जहां से अब तक निवेशकों को करीब 200 प्रतिशत का रिटर्न मिल चुका है। ऐसे में देखना होगा कि आने वाले दिनों में इस स्टॉक की चाल क्या रहती है।

डिस्क्लेमर : हमारी ओर से किसी भी स्टॉक को खरीदने की सलाह नहीं दी जा रही है। निवेश संबंधी कोई भी निर्णय लेने से पहले कृपया अपने वित्तीय सलाहकार से बात करें।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
