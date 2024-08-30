इस 30 रुपये से भी सस्ते स्टॉक ने शेयर बाजार में मचाया धमाका!

Veer Energy & Infrastructure को देखें तो इंट्रा डे के दौरान स्टॉक में 20 प्रतिशत का अपर सर्किट देखने को मिला। महज 5 दिनों में ये स्टॉक 43 प्रतिशत भाग चुका है। वहीं एक साल पहले 14 रुपए से ये स्टॉक डबल हुआ और अब 29 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। सबसे पहले समझते हैं कि स्टॉक में तेजी की वजह क्या है?

advertisement

क्यों भाग रहा है स्टॉक?

स्टॉक में तेजी के पीछे की वजह है बड़ा एलान, जिसके तहत 429 लाख रुपये की वैल्यू की एक हाई टेक विंड टर्बाइन स्थापना की सफल बिक्री का एलान किया गया है। कंपनी की तरफ से कहा गया है कि सस्टेनेबल एनर्जी सॉल्यूशन्स को बढ़ावा देने और रिन्यूएबल एनर्जी पोर्टफोलियो का विस्तार करने की कोशिशें जारी हैं। ये विंड टर्बाइन 800 किलोवाट की क्षमता वाला 2450 किलोवाट की कुल क्षमता वाले एक बड़े इंस्टॉलेशन का हिस्सा है।

Also Read: भारत के एक्सपोर्ट स्टोरी ने देश की अर्थव्यवस्था को कैसे ऊंचाइयों पर पहुंचाया?

कंपनी के फंडामेंटल्स

कंपनी के फंडामेंटल पर नजर डाले तो कर्ज न के बराबर है। जबकि कंपनी का Market Cap 44करोड़ रुपये है। कंपनी की स्थापना साल 2006 में हुई थी। Veer Energy & Infrastructure का बिजनेस मॉडल Wind Turbine Generator के इंटॉलेशन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है। Stock P/E को देखें तो 91 के आसपास है। लगातार पिछले 12 महीनों की Compounded Sales Growth देखें तो 23% है। वहीं TTM प्रॉफिट ग्रोथ माइनस 69% है। इस स्टॉक का All Time High 204 रुपए रहा है।

प्रमोटर्स की हिस्सेदारी

अगर कंपनी के Q1 के रिजल्ट्स देखें तो Net Sales में सालाना आधार पर 28.92% का उछाल देखने को मिला है। Net Profit को देखें तो 40.59% की गिरावट आई है। कामकाजी मुनाफा EBITDA में 26.47% की गिरावट और अर्निंग पर शेयर(EPS) 0.27 पैसे से गिरकर 0.16 पर आ गया है। प्रमोटर्स की हिस्सेदारी देखें तो 25.74% काफी कम दिखती है। वहीं विदेशी निवेशकों का शेयर होल्डिंग पैटर्न 0.39% रहा है। जबकि पब्लिक की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा 73.87% है।