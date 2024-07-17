ये Power कंपनी हुई दीवालिया, Stock को बेचने की लगी होड़
कंपनी कर्जदाताओं का लोन भुगतान नहीं कर पाई है जिसकी वजह से उसे दिवालिया की कार्यवाही का सामना करना पड़ा।
इस पावर स्टॉक में जबरदस्त बिकवाली देखने को मिल रही है। यहां पर बात हो रही है GVK पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने GVK पावर एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को दिवालिया घोषित कर दिया है। ट्रिब्यूनल की हैदराबाद पीठ ने साथ ही कंपनी के खिलाफ कॉरपोरेट इन्सॉलवेंसी रेजॉल्यूशन प्रोसेस भी शुरू कर दिया है। ये मामला 18,000 करोड़ रुपये के लोन के भुगतान में डिफॉल्ट से जुड़ा है। लोन देने वाले बैंकों में ICICI बैंक और दूसरे कई दूसरे लेंडर्स शामिल है। इन बैंकों से सिंगापुर स्थित GVK कोल डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड ने करीब 10 साल पहले लोन लिया था। GVK Power & Infrastructure इसमें गारंटर थी। NCLT ने ICICI की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये बड़ा फैसला दिया।
दरअसल कंपनी कर्जदाताओं का लोन भुगतान नहीं कर पाई है जिसकी वजह से उसे दिवालिया की कार्यवाही का सामना करना पड़ा। एनसीएलटी पीठ ने 12 जुलाई को आदेश जारी किया, जिसे सोमवार को सार्वजनिक किया गया. आईसीआईसीआई बैंक ने 2022 में याचिका दायर की थी। इन खबरों के बीच GVK पावर के शेयरों में 5% का लोअर सर्किट लगा। BSE पर कंपनी का शेयर 9.64 रुपये पर आ गया। पिछले एक महीने में इसमें 14.61 फीसदी गिरावट आई है। बीएसई और एनएसई ने कंपनी के शेयरों को लॉन्ग टर्म एडिशनल सर्विलांस फ्रेमवर्क में डाल दिया है। निवेशकों को भारी उतार-चढ़ाव से बचाने के लिए ऐसा किया गया है। कंपनी का शेयर 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 100 दिन, 150 दिन और 200 दिन के सिंपल मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रहा है। इसका 14 दिन का रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स 27.42 है। इसका 30 से कम होना ओवरसोल्ड माना जाता है जबकि 70 से ऊपर होना ओवरबॉट माना जाता है।
पिछले कुछ समय के स्टॉक की चाल को देखें तो एक महीने में ये स्टॉक 14.70%, 6 महीने में 30 प्रतिशत नीचे आचुका है। जबकि एक साल में ये स्टॉक 270.38% उड़ान भर चुका है। 52-wk high इस स्टॉक का 17 रुपए और 52-wk low 2.45 रुपए है।