इस चवन्नी के स्टॉक ने 1 लाख के बना दिए 3 करोड़ रुपये

Share Market के निवेशक हमेशा से ऐसे स्टॉक की तलाश में रहते हैं जो सस्ते भी हो और फंडामेंट्ली मजबूत भी। एक ऐसा ही एक पेनी स्टॉक है, जिसने निवेशकों को मालामाल बना दिया। इस चवन्नी के स्टॉक ने देखते ही देखते लाखों के निवेश को करोड़ों में बदल दिया। ये ऐसा स्टॉक जिसने न सिर्फ छप्परफाड़ रिटर्न दिया है बल्कि अभी भी इस शेयर में तेजी बरकरार है। यहां तक के निवेशकों को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इस शेयर में बंपर उछाल देखने को मिल सकता है। लेकिन कौन सा है स्टॉक? इस मल्टीबैगर स्टॉक का नाम है Sg Finserve Ltd , इस शेयर में पिछले 5 दिनों से लगातार अपर सर्किट लग रहे हैं। इस स्टॉक की पूरी चाल से मिलने वाले रिटर्न को समझते हैं। पिछले 5 सालों की बात करें तो शेयर में 4607% की तेजी दर्ज की गई है। वहीं पिछले एक साल पहले से अबतक के रिटर्न को देखें तो 853% रिटर्न मिल चुका है। आखिरी 6 महीने में Sg Finserve Ltd का स्टॉक 260% उछला है। वहीं एक महीने में 42% तक शेयर में तेजी देखी गई है। पिछले 5 दिनों में ये स्टॉक करीब 22% रिटर्न दे चुका है।

आपको बता दें कि Sg Finserve Ltd का पहले नाम Moongipa Securities Limited था। अगर इसके कारोबार को देखें तो ये कंपनी फंड मैनेजमेंट और निवेश Banking Business की जुड़ी है। अब इसका कैलकुलेशन भी समझ लीजिए कि इस कंपनी में निवेश करने वाले निवेशकों को कैसे करोड़पति बनाया?

पिछले 3 सालों में शेयर में बंपर उछाल देखने को मिला है। साल 2020 में Sg Finserve Ltd का शेयर 2 रुपये के स्तर पर ट्रेड कर रहा था।पिछले 3 सालों में इस शेयर ने निवेशकों को 25407% का बंपर रिटर्न दिया है। अगर किसी इन्वेस्टर ने 3 साल पहले इस शेयर में 1 लाख रुपये का निवेश किया होता तो आज उसकी रकम बढ़कर 3 करोड़ रुपये हो गई होती। इस हिसाब से देखें तो निवेशकों को इस स्टॉक ने बंपर रिटर्न दिया है। ऊपर से अभी भी इस स्टॉक में तेजी जारी है। डिस्क्लेमर: हमारी ओर से किसी भी स्टॉक को खरीदने या निवेश करने की सलाह नहीं दी जा रही है। कहीं भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर लें।

