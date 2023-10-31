scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारइस Bank के स्टॉक ने Rekha Jhunjhunwala को जमकर दिया प्रॉफिट

इस Bank के स्टॉक ने Rekha Jhunjhunwala को जमकर दिया प्रॉफिट

केनरा बैंक का मार्केट कैप करीब 70000 करोड रुपए है। पिछले एक साल में 33 प्रतिशत रिटर्न दे चुका है। वहीं 5 साल में केनरा बैंक के शेयर ने निवेशकों को 58 फीसदी के हिसाब से शानदार रिटर्न दिया है।

Advertisement
Adarsh
Adarsh
New Delhi,UPDATED: Oct 31, 2023 13:27 IST
रेखा झुनझुनवाला के पास केनरा बैंक के 3.76 करोड़ शेयर हैं
रेखा झुनझुनवाला के पास केनरा बैंक के 3.76 करोड़ शेयर हैं

Rakesh Jhunjhunwala को भारत के दिग्गज शेयर बाजार निवेशक और बिग बुल के तौर पर जाना जाता है। वह अपने पीछे अरबों की संपत्ति छोड़ गए हैं। राकेश झुनझुनवाला ने अपनी पत्नी Rekha Jhunjhunwala के लिए एक बड़ी वित्तीय विरासत और स्टॉक पोर्टफोलियो छोड़ा है। रेखा झुनझुनवाला उनका कारोबार और स्टॉक पोर्टफोलियो को बहुत अच्छे से मैनेज कर रही हैं। इनके पास कई कंपनियों के स्‍टॉक हैं, जिससे रेखा करोड़ों रुपये की कमाई कर रही हैं। इसी बीच एक PSU बैंक ने रेखा झुनझुनवाला को छपर फाड़ रिटर्न दिया है। उनकी संपत्ति में करोड़ों का इजाफा हो गया है। आइये जानते है किस बैंक ने रेखा झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो में चार चांद लगा दिया है। शेयर बाजार की दिग्गज निवेशक रेखा झुनझुनवाला के निवेश वाली एक कंपनी Canara Bank ने उनकी संपत्ति में एक दिन में 78 करोड़ उन्नतालीस लाख रुपए का इजाफा कर दिया है। शेयर बाजार की तेजी के दौर में केनरा बैंक के शेयरों में अच्छी तेजी दर्ज की गई और पीएसयू सेक्टर का यह बैंक बेहतरीन रिटर्न दे रहा है। पिछले 3 साल में शेयर बाजार के निवेशकों को केनरा बैंक के शेयर में 330 फीसदी से अधिक का रिटर्न देकर मालामाल कर दिया है। रेखा झुनझुनवाला के पास केनरा बैंक में 2.07 फीसदी हिस्सेदारी है।

advertisement

Also Read: Tata Motors को मिलेगा 765 करोड़ रूपये का मुआवजा

इस हिसाब से रेखा झुनझुनवाला के पास केनरा बैंक के 3.76 करोड़ शेयर हैं। मौजूदा वक्त में केनरा बैंक के शेयरों के भाव 386.70 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। पिछले कुछ दिनों में इसमें एक दिन के एवरेज के हिसाब से 20.85 रुपए या 5.5% की तेजी दर्ज की गई। रेखा झुनझुनवाला ने ₹21 प्रति शेयर के हिसाब से 3.76 करोड़ शेयरों के मामले में 78 करोड़ उन्नतालीस लाख रुपए की कमाई कर ली है। इस समय केनरा बैंक का शेयर लगभग ₹388 के लेवल पर कारोबार कर रहा है। इसके साथ ही केनरा बैंक के शेयर अपने 52 हफ्ते के उच्च स्तर पर पहुंच गए हैं। केनरा बैंक के शेयरों का वॉल्यूम करीब 4 गुना बढ़ चुका है। केनरा बैंक ने शानदार तिमाही नतीजे जारी किए हैं। चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में केनरा बैंक की कुल आमदनी 24 फीसदी बढ़कर 33,891 करोड़ पर पहुंच गई है जबकि उसके नेट प्रॉफिट में करीब 42 फीसदी की वृद्धि हुई है और यह 3767 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। केनरा बैंक का मार्केट कैप करीब 70000 करोड रुपए है। पिछले एक साल में 33% रिटर्न दे चुका है। वहीं  5 साल में केनरा बैंक के शेयर ने निवेशकों को 58 फीसदी के हिसाब से शानदार रिटर्न दिया है। साल 1906 में बेंगलुरु में स्थापित केनरा बैंक ट्रेजरी ऑपरेशन, रिटेल बैंकिंग ऑपरेशन, होलसेल बैंकिंग ऑपरेशन और दूसरे बैंकिंग कामकाज करती है। भारत के बैंकिंग कारोबार में 117 साल पूरे कर चुकी केनरा बैंक देश के कई इलाकों में प्रमुख बैंकिंग कामकाज में शामिल है।

केनरा बैंक के शेयर
केनरा बैंक के शेयर

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Oct 31, 2023