इस Bank के स्टॉक ने Rekha Jhunjhunwala को जमकर दिया प्रॉफिट

Rakesh Jhunjhunwala को भारत के दिग्गज शेयर बाजार निवेशक और बिग बुल के तौर पर जाना जाता है। वह अपने पीछे अरबों की संपत्ति छोड़ गए हैं। राकेश झुनझुनवाला ने अपनी पत्नी Rekha Jhunjhunwala के लिए एक बड़ी वित्तीय विरासत और स्टॉक पोर्टफोलियो छोड़ा है। रेखा झुनझुनवाला उनका कारोबार और स्टॉक पोर्टफोलियो को बहुत अच्छे से मैनेज कर रही हैं। इनके पास कई कंपनियों के स्‍टॉक हैं, जिससे रेखा करोड़ों रुपये की कमाई कर रही हैं। इसी बीच एक PSU बैंक ने रेखा झुनझुनवाला को छपर फाड़ रिटर्न दिया है। उनकी संपत्ति में करोड़ों का इजाफा हो गया है। आइये जानते है किस बैंक ने रेखा झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो में चार चांद लगा दिया है। शेयर बाजार की दिग्गज निवेशक रेखा झुनझुनवाला के निवेश वाली एक कंपनी Canara Bank ने उनकी संपत्ति में एक दिन में 78 करोड़ उन्नतालीस लाख रुपए का इजाफा कर दिया है। शेयर बाजार की तेजी के दौर में केनरा बैंक के शेयरों में अच्छी तेजी दर्ज की गई और पीएसयू सेक्टर का यह बैंक बेहतरीन रिटर्न दे रहा है। पिछले 3 साल में शेयर बाजार के निवेशकों को केनरा बैंक के शेयर में 330 फीसदी से अधिक का रिटर्न देकर मालामाल कर दिया है। रेखा झुनझुनवाला के पास केनरा बैंक में 2.07 फीसदी हिस्सेदारी है।

इस हिसाब से रेखा झुनझुनवाला के पास केनरा बैंक के 3.76 करोड़ शेयर हैं। मौजूदा वक्त में केनरा बैंक के शेयरों के भाव 386.70 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। पिछले कुछ दिनों में इसमें एक दिन के एवरेज के हिसाब से 20.85 रुपए या 5.5% की तेजी दर्ज की गई। रेखा झुनझुनवाला ने ₹21 प्रति शेयर के हिसाब से 3.76 करोड़ शेयरों के मामले में 78 करोड़ उन्नतालीस लाख रुपए की कमाई कर ली है। इस समय केनरा बैंक का शेयर लगभग ₹388 के लेवल पर कारोबार कर रहा है। इसके साथ ही केनरा बैंक के शेयर अपने 52 हफ्ते के उच्च स्तर पर पहुंच गए हैं। केनरा बैंक के शेयरों का वॉल्यूम करीब 4 गुना बढ़ चुका है। केनरा बैंक ने शानदार तिमाही नतीजे जारी किए हैं। चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में केनरा बैंक की कुल आमदनी 24 फीसदी बढ़कर 33,891 करोड़ पर पहुंच गई है जबकि उसके नेट प्रॉफिट में करीब 42 फीसदी की वृद्धि हुई है और यह 3767 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। केनरा बैंक का मार्केट कैप करीब 70000 करोड रुपए है। पिछले एक साल में 33% रिटर्न दे चुका है। वहीं 5 साल में केनरा बैंक के शेयर ने निवेशकों को 58 फीसदी के हिसाब से शानदार रिटर्न दिया है। साल 1906 में बेंगलुरु में स्थापित केनरा बैंक ट्रेजरी ऑपरेशन, रिटेल बैंकिंग ऑपरेशन, होलसेल बैंकिंग ऑपरेशन और दूसरे बैंकिंग कामकाज करती है। भारत के बैंकिंग कारोबार में 117 साल पूरे कर चुकी केनरा बैंक देश के कई इलाकों में प्रमुख बैंकिंग कामकाज में शामिल है।