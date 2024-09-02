इन 4 stocks में आने वाली है बड़ी तेजी! समझिए ब्रोकरेज क्यों हैं बुलिश?

बाजार रिकॉर्ड हाई पर ट्रेड कर रहा है। शेयर मार्केट में पिछले 12 दिनों से अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। करीब-करीब ढ़ाई दशक बाद लगातार 12 दिन बाजार की क्लोजिंग हरे निशान में रही है। अब ऐसे में Axis Securities की एक खास रिपोर्ट आई है। जो शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए 4 stocks पर बुलिश है। आइये एक-एक करके स्टॉक और उन्हें चुने जाने के पीछे के कारण जानते हैं।

advertisement

1) INDUSTOWER

Axis Securities के मुताबिक इस स्टॉक में शॉर्ट टर्म में अच्छे गेन हासिल किए जा सकते हैं। मीडियम टर्म राइजिंग चैनल ट्रेंड में दिख रहा है। लॉअर बैंड और अपर बैंड में सपोर्ट के तौर पर अपट्रेंड जारी रहने की उम्मीद है। स्टॉक ने राइजिंग चैनल के भीतर 452 और 402 के बीच एक छोटा कंसोलिडेटेड पैटर्न बनाया है, जो अपट्रेंड दर्शा रहा है। ये 12- हफ्ते से Simple Moving Average से ऊपर बना हुआ है, जो पॉजिटिव है।

Buy Range: 453-444 रुपए

Stop loss: 428 रुपए

9 से 13% का उछाल संभव

490-505 रुपए का आ सकता है भाव

3 से 4 हफ्ते होल्ड करने की सलाह

Also Read: इन 7 स्टॉक्स पर आई ब्रोकरेज की रिपोर्ट?

2) UPL Ltd

ब्रोकरेज का कहना है कि स्टॉक ने "Inverted Head & Shoulders" पैटर्न को 574 के भाव पर तोड़ा है, जो मीडिय टर्म में अपट्रेंड के संकेत दे रहा है। वीकली Relative Strength Index (RSI) पॉजिटिव संकेत दे रहा है।

Buy Range: 598-588 रुपए

Stop loss: 570 रुपए

8% से 12% का उछाल संभव

640-665 रुपए का आ सकता है भाव

3 से 4 हफ्ते होल्ड करने की सलाह

3) Radico Khaitan Ltd.

ब्रोकरेज का कहना है कि वीकली चार्ट के हिसाब से 1870-1480 के बीच 'Consolidation Zone' के ऊपर ब्रेकआउट दर्शा रहा है, जो एक अपट्रेंड की शुरुआत का संकेत देता है। Bollinger Band के हिसाब ये खरीदारी सा सिंगनल दे रहा है। Weekly RSI भी पॉजिटिव संकेत दे रहा है।

Buy Range: 1940-1902 रुपए

Stop loss: 1800 रुपए

12% से 15% का उछाल संभव

2160-2200 रुपए का आ सकता है भाव

3 से 4 हफ्ते होल्ड करने की सलाह

4) Bajaj Finance Ltd.

ब्रोकरेज के मुताबिक स्टॉक ने वीकली चार्ट पर एक strong bullish candle के साथ 7180 पर "Symmetrical Triangle" पैटर्न को तोड़ दिया है, जो मीडियम टर्म के हिसाब से अपट्रेंड की शुरुआत का संकेत देता है। यह 20, 50, 100 और 200 दिनों के प्रमुख short and medium-term moving averages से ऊपर स्थित है, जो पॉजिटिव इंडिकेट कर रहा है।

Buy Range: 7150-7010 रुपए

Stop loss: 6730 रुपए

10% से 13% का उछाल संभव

7785-7985 रुपए का आ सकता है भाव

3 से 4 हफ्ते होल्ड करने की सलाह

