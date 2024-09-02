scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारइन 7 स्टॉक्स पर आई ब्रोकरेज की रिपोर्ट?

इन 7 स्टॉक्स पर आई ब्रोकरेज की रिपोर्ट?

आपके पोर्टफोलियो में मौजूद स्टॉक्स पर ब्रोकरेज की रिपोर्ट आई है, जिसमें नया प्राइस टारगेट और स्टॉक को लेकर रेटिंग में बदलाव का एलान किया गया है। आइये जानते हैं अलग-अलग ब्रोकरेज ने किन Stocks पर क्या कहा है?

Harsh Verma
New Delhi,UPDATED: Sep 2, 2024 12:55 IST
आपके पोर्टफोलियो में मौजूद स्टॉक्स पर ब्रोकरेज की रिपोर्ट आई है, जिसमें नया प्राइस टारगेट और स्टॉक को लेकर रेटिंग में बदलाव का एलान किया गया है। आइये जानते हैं अलग-अलग ब्रोकरेज ने किन Stocks पर क्या कहा है?

UltraTech Cement
Citi ने जारी की रिपोर्ट
कपनी पर Buy का नजरिया (Positive)
Target Price बढ़ाकर 13000/शेयर रुपए 

Reliance Industries
Morgan Stanley की रिपोर्ट
कंपनी पर Overweight का नजरिया (Positive)
Target Price बढ़ाकर 3416/शेयर रुपए 

Gujarat Gas
Antique की रिपोर्ट
कंपनी पर Buy का नजरिया
Target Price बढ़ाकर  726/शेयर रुपए 

Gujarat Gas
Emkay  की रिपोर्ट
Target Price घटाकर 660/शेयर रुपए 

Dalmia Bharat
Macquarie की रिपोर्ट
कंपनी पर Outperform का नजरिया  (Positive)  
Target Price बढ़ाकर  2176/शेयर रुपए 

Ramco Cement
Macquarie की रिपोर्ट
न्यूट्रल का नजरिया
Target Price घटाकर  802/शेयर रुपए 

Shree Cement
Macquarie की रिपोर्ट
न्यूट्रल का नजरिया
Target Price घटाकर  25243/शेयर रुपए

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Abhishek
Published On:
Sep 2, 2024