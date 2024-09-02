इन 7 स्टॉक्स पर आई ब्रोकरेज की रिपोर्ट?
आपके पोर्टफोलियो में मौजूद स्टॉक्स पर ब्रोकरेज की रिपोर्ट आई है, जिसमें नया प्राइस टारगेट और स्टॉक को लेकर रेटिंग में बदलाव का एलान किया गया है। आइये जानते हैं अलग-अलग ब्रोकरेज ने किन Stocks पर क्या कहा है?
UltraTech Cement
Citi ने जारी की रिपोर्ट
कपनी पर Buy का नजरिया (Positive)
Target Price बढ़ाकर 13000/शेयर रुपए
Reliance Industries
Morgan Stanley की रिपोर्ट
कंपनी पर Overweight का नजरिया (Positive)
Target Price बढ़ाकर 3416/शेयर रुपए
Gujarat Gas
Antique की रिपोर्ट
कंपनी पर Buy का नजरिया
Target Price बढ़ाकर 726/शेयर रुपए
Gujarat Gas
Emkay की रिपोर्ट
Target Price घटाकर 660/शेयर रुपए
Dalmia Bharat
Macquarie की रिपोर्ट
कंपनी पर Outperform का नजरिया (Positive)
Target Price बढ़ाकर 2176/शेयर रुपए
Ramco Cement
Macquarie की रिपोर्ट
न्यूट्रल का नजरिया
Target Price घटाकर 802/शेयर रुपए
Shree Cement
Macquarie की रिपोर्ट
न्यूट्रल का नजरिया
Target Price घटाकर 25243/शेयर रुपए