इंतजार खत्म! Bajaj Housing Finance IPO इस तारीख को खुलने जा रहा है

Bajaj ग्रुप की एक और कंपनी का IPO आने जा रहा है। Bajaj Housing Finance IPO के लिए निवेशक 9 सितंबर से बोली लगा सकेंगे। वहीं 3 दिन चलने वाला पब्लिक इश्यू 11 सितंबर तक खत्म हो जाएगा। कंपनी ने इसके लिए अपना रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (RHP) दाखिल कर दिया है।

प्राथमिक हिस्सेदारी बिक्री के जरिए कुल 6,560 करोड़ रुपये जुटाने की योजना

बजाज हाउसिंग फाइनेंस अपनी प्राथमिक हिस्सेदारी बिक्री के जरिए कुल 6,560 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बना रही है। जिसमें 3,560 करोड़ रुपये के नए शेयरों की बिक्री होगी और इसके साथ ही प्रमोटरों और मौजूदा शेयरधारक OFS के जरिए से 3,000 करोड़ रुपये जुटाएंगे। प्राइस बैंड का एलान 3 सितंबर को किया जाएगा और 6 सितंबर को एंकर के लिए इश्यू खोला जाएगा।

बजाज फाइनेंस के शेयरधारकों के लिए आरक्षण का प्रावधान

कंपनी की ओर से बजाज फाइनेंस के शेयरधारकों के लिए आरक्षण का प्रावधान होगा। निवेशक, जिनके पास 30 अगस्त, 2024 तक अपने डीमैट खातों में बजाज फाइनेंस या बजाज फिनसर्व के शेयर हैं, वो शेयरधारक कोटा अप्लाई करने के लिए योग्य होंगे। फिलहाल कुछ और जानकारियां आना बाकी हैं।

बजाज हाउसिंग फाइनेंस के लिए ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) इश्यू के प्राइस बैंड के एलान से पहले ही तेजी से बढ़कर 65 रुपये प्रति शेयर हो गया। हालांकि, शुक्रवार को अनऑफिशियल बाजारों में प्रीमियम 40 रुपये रहा।

बजाज हाउसिंग फाइनेंस IPO

Kotak Mahindra Capital Company, Bofa Securities India, Axis Capital, Goldman Sachs (India) Securities, SBI Capital Markets, JM Financial और IIFL Securities बजाज हाउसिंग फाइनेंस IPO के बुक-रनिंग लीड मैनेजर हैं, जबकि Kfin Technologies इश्यू के लिए रजिस्ट्रार है।

कंपनी की स्थापना साल 2008 में हुई

कंपनी की स्थापना साल 2008 में हुई थी। बजाज हाउसिंग फाइनेंस एक non-deposit-taking housing finance company (HFC) है, जो 2015 से नेशनल हाउसिंग बैंक (NHB) के साथ रजिस्टर्ड है और वित्तीय वर्ष 2018 से mortgage loans दे रही है। कंपनी बजाज समूह का हिस्सा है, जो अलग-अलग न क्षेत्रों में रुचि रखने वाली कंपनियों का एक विविध समूह है।

31 मार्च 2024 तक Bajaj Housing Finance के 308,693 सक्रिय

31 मार्च 2024 तक Bajaj Housing Finance के 308,693 सक्रिय ग्राहक थे, जिनमें से 81.7 प्रतिशत होम लोन ग्राहक थे। इसकी 20 राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों में 174 स्थानों पर 215 शाखाओं का नेटवर्क है, जिसकी देखरेख 6 केंद्रीकृत रिटेल लोन समीक्षा केंद्र और 7 केंद्रीकृत लोन प्रोसेसिंग सेंटर हैं।