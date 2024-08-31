Bonus Share: ये सरकारी कंपनी हर 2 शेयर पर एक शेयर 'मुफ्त' देगी

मल्टीबैगर सरकार कंपनी एनबीसीसी ने 31 अगस्त को अपनी एक्सचेंज फाइलिंग में शेयर बाजार को जानकारी दी कि वो अपने निवेशकों को बोनस शेयर देने जा रही है और इसके लिए उसने रिकॉर्ड डेट भी तय कर दी है।

कंपनी की एक्सचेंज फाइलिंग के मुताबिक शनिवार को बोर्ड बैठक में ये तय किया गया कि कंपनी दो शेयर रखने वाले निवेशकों को एक बोनस शेयर देगी।

इसके लिए कंपनी शेयर होल्डर्स और एजीएम में अप्रूवल लेगी। कंपनी ने इसके लिए 7 अगस्त 2024 तारीख रिकॉर्ड डेट तय की है। बोनस शेयर निवेशकों के

डीमैट अकाउंट में दो महीने में आ जाएंगे।

इससे पहले कंपनी ने 0.63 रूपये प्रति शेयर का डिविडेंड देने का ऐलान किया था। डिविडेंट के लिए भी कंपनी की 25 सितंबर को एक बैठक होगी। शुक्रवार को कंपनी के शेयर 186.6 रूपये पर बंद हुए।

मल्टीबैगर रिटर्न

इस शेयर ने इस साल 127 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। इस सरकारी कंपनी को हाल ही में जम्मू-कश्मीर सरकार से एक बड़ा ऑर्डर मिला था। कंपनी को श्रीनगर के बेमीना इलाके में 406 एकड़ में एक सैटेलाइट टाउनशिप बनाने के लिए करीब 15000 करोड़ रूपये का ऑर्डर मिला है। कोविड-19 के बाद ये शेयर पांच गुना हो चुका है।