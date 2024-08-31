Bonus Share: ये सरकारी कंपनी हर 2 शेयर पर एक शेयर 'मुफ्त' देगी

scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारBonus Share: ये सरकारी कंपनी हर 2 शेयर पर एक शेयर 'मुफ्त' देगी

इस शेयर ने इस साल 127 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। इस सरकारी कंपनी को हाल ही में जम्मू-कश्मीर सरकार से एक बड़ा ऑर्डर मिला था। कंपनी को श्रीनगर के बेमीना इलाके में 406 एकड़ में एक सैटेलाइट टाउनशिप बनाने के लिए करीब 15000 करोड़ रूपये का ऑर्डर मिला है।

Ankur Tyagi
NEW DELHI,UPDATED: Aug 31, 2024 19:55 IST
NBCC
NBCC

मल्टीबैगर सरकार कंपनी एनबीसीसी ने 31 अगस्त को अपनी एक्सचेंज फाइलिंग में शेयर बाजार को जानकारी दी कि वो अपने निवेशकों को बोनस शेयर देने जा रही है और इसके लिए उसने रिकॉर्ड डेट भी तय कर दी है।

कंपनी की एक्सचेंज फाइलिंग के मुताबिक शनिवार को बोर्ड बैठक में ये तय किया गया कि कंपनी दो शेयर रखने वाले निवेशकों को एक बोनस शेयर देगी। 

इसके लिए कंपनी शेयर होल्डर्स और एजीएम में अप्रूवल लेगी। कंपनी ने इसके लिए 7 अगस्त 2024 तारीख रिकॉर्ड डेट तय की है। बोनस शेयर निवेशकों के 
डीमैट अकाउंट में दो महीने में आ जाएंगे। 

इससे पहले कंपनी ने 0.63 रूपये प्रति शेयर का डिविडेंड देने का ऐलान किया था। डिविडेंट के लिए भी कंपनी की 25 सितंबर को एक बैठक होगी। शुक्रवार को कंपनी के शेयर 186.6 रूपये पर बंद हुए।

मल्टीबैगर रिटर्न

इस शेयर ने इस साल 127 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। इस सरकारी कंपनी को हाल ही में जम्मू-कश्मीर सरकार से एक बड़ा ऑर्डर मिला था।  कंपनी को श्रीनगर के बेमीना इलाके में 406 एकड़ में एक सैटेलाइट टाउनशिप बनाने के लिए करीब 15000 करोड़ रूपये का ऑर्डर मिला है। कोविड-19 के बाद ये शेयर पांच गुना हो चुका है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Aug 31, 2024