इस 2 रुपए से भी कम के Stock में रुक नहीं रहा अपर सर्किट!

इस 2 रुपए से सस्ते स्टॉक में अपर सर्किट रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार दूसरे दिन भी स्टॉक में अपर सर्किट देखने को मिल रहा है।

New Delhi,UPDATED: Sep 2, 2024 14:30 IST
2 रुपए से सस्ते स्टॉक में अपर सर्किट रुकने का नाम नहीं ले रहा
2 रुपए से सस्ते स्टॉक में अपर सर्किट रुकने का नाम नहीं ले रहा

इस 2 रुपए से सस्ते स्टॉक में अपर सर्किट रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार दूसरे दिन भी स्टॉक में अपर सर्किट देखने को मिल रहा है। यहां पर बात हो रही है Filatex Fashions Ltd की। पिछले 5 दिनों में ये स्टॉक करीब 6 प्रतिशत भाग चुका है। लेकिन पिछले एक साल में निवेशकों का पैसा आधा कर चुका है ये पैनी स्टॉक। 

Also Read: इस 10 रुपए से सस्ते और कर्ज मुफ्त वाली कंपनी के Stock के पीछे निवेशक हुए दीवाने!

Small-Cap stock में तेजी क्यों?:

सबसे पहले समझिए कि Filatex Fashions का बिजनेस मॉडल क्या है? इस कंपनी की स्थापना साल 1995 में हुई। ये कंपनी मोझे बनाने की मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस से जुड़ी हुई है। स्टॉक में तेजी की वजह है इसकी सब्सिडयरी कंपनी को मिला बड़ा ऑर्डर। दरअसल Filatex Mines and Minerals Private Ltd को 293 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला है। कंपनी को 2,97,388 मैटिक टन का वाइट मार्बल सप्लाई करने का ऑर्डर मिला है। ये सब्सिडयरी माइनिंग बिजनेस से जुड़ी हुई है। 

Also Watch: दुनिया में सबसे बड़ा सोने का भंडार इन 5 देशों के पास

कंपनी का Market Cap करीब 1,058 करोड़ रुपए

स कंपनी का Market Cap करीब 1,058 करोड़ रुपए है। इस स्टॉक का 52 वीक हाई 4.30 रुपए है। Shareholding Pattern को देखें तो Promoters की हिस्सेदारी 24.82% है जबकि पब्लिक की हिस्सेदारी 75.16% है। कंपनी का PE 119 पर ट्रेड कर रहा है, जो साथी कंपनियों के मुकाबले महंगा दिखता है। आपको बता दें कि 7 जून 2024 को कंपनी के बोर्ड की ओर से स्टॉक स्पिल्ट का एलान हुआ था और 5 के बदले एक स्टॉक का एलान किया गया था। जिसके फेस वैल्यू 5 रुपए तय की गई थी। रिकॉर्ड डेट स्टॉक की 9 अगस्त 2024 रही थी।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
