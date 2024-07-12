Share Market आज हरे निशान में खुला, Sensex 196.28 अंक और Nifty 72 अंक बढ़कर 24,387.95 पर खुला

scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारShare Market आज हरे निशान में खुला, Sensex 196.28 अंक और Nifty 72 अंक बढ़कर 24,387.95 पर खुला

आज शेयर बाज़ार में बढ़ोतरी की गई दर्ज। Sensex 196.28 अंकों के साथ 80,093.62 पर और Nifty50 24,387.95 पर खुला

Aryan Jakhar
New Delhi,UPDATED: Jul 12, 2024 10:55 IST

आज (12 जुलाई 2024) के कारोबारी सत्र में, भारतीय शेयर बाजार में वृद्धि देखने को मिली। आज शेयर मार्केट हरे निशान पर खुला।

Sensex आज 196.28 अंकों के साथ बढ़कर 80,093.62 पर पहुँचा तो वही Nifty आज 72 अंक की वृद्धि के साथ 24,387.95 पर खुला।

आज यह निफ़्टी के शेयर कर रहे हरे निशान पर कारोबार

निफ्टी 50 इंडेक्स में Shriram Finance (4.10%), TCS (2.68%), Wipro (2.03%), Axis Bank (1.28%) के शेयरों ने सत्र की शुरुआत हरे निशान में की।

आज इन Nifty के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई

Maruti Suzuki (-1.08%), HDFC Life (-0.76%), Britannia (-0.60%), Divis Lab (-0.54%) और SBI Life (-0.45%) के शेयरों में शुरुआती सत्र में गिरावट दर्ज की गई।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Abhishek
Published On:
Jul 12, 2024