Share Market आज हरे निशान में खुला, Sensex 196.28 अंक और Nifty 72 अंक बढ़कर 24,387.95 पर खुला

आज (12 जुलाई 2024) के कारोबारी सत्र में, भारतीय शेयर बाजार में वृद्धि देखने को मिली। आज शेयर मार्केट हरे निशान पर खुला।

Sensex आज 196.28 अंकों के साथ बढ़कर 80,093.62 पर पहुँचा तो वही Nifty आज 72 अंक की वृद्धि के साथ 24,387.95 पर खुला।

आज यह निफ़्टी के शेयर कर रहे हरे निशान पर कारोबार

निफ्टी 50 इंडेक्स में Shriram Finance (4.10%), TCS (2.68%), Wipro (2.03%), Axis Bank (1.28%) के शेयरों ने सत्र की शुरुआत हरे निशान में की।

आज इन Nifty के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई

Maruti Suzuki (-1.08%), HDFC Life (-0.76%), Britannia (-0.60%), Divis Lab (-0.54%) और SBI Life (-0.45%) के शेयरों में शुरुआती सत्र में गिरावट दर्ज की गई।