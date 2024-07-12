Share Market आज हरे निशान में खुला, Sensex 196.28 अंक और Nifty 72 अंक बढ़कर 24,387.95 पर खुला
आज शेयर बाज़ार में बढ़ोतरी की गई दर्ज। Sensex 196.28 अंकों के साथ 80,093.62 पर और Nifty50 24,387.95 पर खुला
आज (12 जुलाई 2024) के कारोबारी सत्र में, भारतीय शेयर बाजार में वृद्धि देखने को मिली। आज शेयर मार्केट हरे निशान पर खुला।
Sensex आज 196.28 अंकों के साथ बढ़कर 80,093.62 पर पहुँचा तो वही Nifty आज 72 अंक की वृद्धि के साथ 24,387.95 पर खुला।
Also Read: Stocks to Watch: TCS, GTPL Hathway, Vi, Adani Wilmar, Dabur, M&M, Aditya Birla Fashions and Retail
आज यह निफ़्टी के शेयर कर रहे हरे निशान पर कारोबार
निफ्टी 50 इंडेक्स में Shriram Finance (4.10%), TCS (2.68%), Wipro (2.03%), Axis Bank (1.28%) के शेयरों ने सत्र की शुरुआत हरे निशान में की।
आज इन Nifty के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई
Maruti Suzuki (-1.08%), HDFC Life (-0.76%), Britannia (-0.60%), Divis Lab (-0.54%) और SBI Life (-0.45%) के शेयरों में शुरुआती सत्र में गिरावट दर्ज की गई।