Stocks to Watch: TCS, GTPL Hathway, Vi, Adani Wilmar, Dabur, M&M, Aditya Birla Fashions and Retail

GIFT निफ्टी 52 अंक या 0.21% बढ़कर 24,458 पर पहुंच गया, जो स्थानीय सूचकांक NSE निफ्टी 50 और BSE सेंसेक्स के लिए शुक्रवार को तेजी की शुरुआत का संकेत है। इससे पहले, गुरुवार को NSE निफ्टी 50 8.50 अंक या 0.03% गिरकर 24,315.95 पर आ गया था, जबकि BSE सेंसेक्स 27.43 अंक या 0.03% गिरकर 79,897.35 पर आ गया था।

आज इन कंपनियों के स्टॉक्स पर रहेगी निवेशकों की नज़र:

TCS: भारत की सबसे बड़ी IT कंपनी ने 30 जून, 2024 को समाप्त पहली तिमाही के लिए कुल शुद्ध लाभ में 8.7% साल-दर-साल (YoY) वृद्धि की घोषणा की, जो कुल 12,040 करोड़ रुपये थी। तिमाही में कंपनी का राजस्व 5.4% बढ़कर 62,613 करोड़ रुपये पर पहुंच गया।

GTPL Hathway: पहली तिमाही में कंपनी की कंसोलिडेटेड आय 35.2 करोड़ रुपये से 57.4% गिरकर 14.99 करोड़ रुपये हो गई। हालांकि, पिछले साल की समान अवधि में 774.4 करोड़ रुपये से आय 8.9% बढ़कर 843.4 करोड़ रुपये हो गई।

Vodafone Idea: वोडाफोन आइडिया ने नोकिया और एरिक्सन को प्रिफ्रेंशियल शेयर जारी करने के लिए शेयरधारकों की अनुमति प्राप्त की। 11 जुलाई को, फर्म ने स्टॉक मार्केट फाइलिंग के माध्यम से निवेशकों को बताया कि उसके शेयरधारकों ने एक extraordinary आम बैठक (ईजीएम) में तरजीही जारी करने को मंजूरी दे दी है।

Adani Wilmar: एक खाद्य तेल कंपनी ने ओमकार केमिकल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड (OCIPL) में 67% हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की। OCIPL, जो विभिन्न रसायनों और यौगिकों का निर्माण करती है, का गुजरात के पनोली में एक कारखाना है, जिसकी वार्षिक क्षमता 20,000 मीट्रिक टन (MT) से अधिक सर्फेक्टेंट है।

Dabur: एफएमसीजी दिग्गज ने कहा कि उसने वित्त वर्ष 24 में अपने बिक्री नेटवर्क में दो लाख आउटलेट जोड़े, जो देश में किसी भी एफएमसीजी फर्म द्वारा किया गया सबसे बड़ा विस्तार है। सबसे हालिया वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, अध्यक्ष मोहित बर्मन ने कहा कि हर दस में से आठ भारतीय परिवार वर्तमान में एक या अधिक डाबर उत्पादों का उपयोग करते हैं।

Mahindra and Mahindra (M&M): महिंद्रा एंड महिंद्रा ने वित्त वर्ष की पहली तिमाही के दौरान 69,045 इकाइयों का कुल उत्पादन, जो पिछले वर्ष की तुलना में 8% अधिक है; 66,800 इकाइयों की कुल बिक्री, जो पिछले वर्ष की तुलना में 11% अधिक है; और 2,597 इकाइयों का कुल निर्यात, जो पिछले वर्ष की तुलना में 4% अधिक है, की सूचना दी। इसने शेयरधारक पुनर्गठन के हिस्से के रूप में स्विट्जरलैंड की गमाया में अपनी हिस्सेदारी 15.04 प्रतिशत से घटाकर 4.33 प्रतिशत कर दी।

Aditya Birla Fashion and Retail: आदित्य बिड़ला फैशन एंड रिटेल ने गुडव्यू फैशन प्राइवेट लिमिटेड में अपनी हिस्सेदारी 127 करोड़ रुपये में 33.5% से बढ़ाकर 51% कर दी। गुडव्यू फैशन तरुण तहिलियानी लेबल के तहत एथनिक फैशन का उत्पादन और वितरण करता है।

Allcargo Terminals: जून महीने के लिए रिपोर्ट की गई सीएफएस मात्रा 55.9 हजार टीईयू थी, जो पिछले वर्ष की तुलना में 20% अधिक थी।