Closing Bell: Sensex 12 अंक फिसलकर , Nifty 24,315.95 पर बंद

Nifty लगभग 9 अंक या 0.03 प्रतिशत गिरकर 24,315.95 पर बंद हुआ, जबकि सेंसेक्स 27 अंक या 0.03 प्रतिशत गिरकर 79,897.34 पर बंद हुआ।

गुरुवार, 11 जुलाई को ITC, ONGC, Tata Motors और SBI में बढ़त के साथ Mahindra and Mahindra (M&M),Bajaj Finance, L&T और HDFC Bank में घाटे की भरपाई करने में कामयाब रहे।

विशेषज्ञों का कहना है कि नए उत्प्रेरकों की कमी के कारण बाजार मौजूदा दायरे से बाहर निकलने में विफल हो रहा है। यह सिलसिला 23 जुलाई को बजट जारी होने तक जारी रह सकता है।

आज निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स

निफ्टी 50 इंडेक्स में ONGC (2.40%), Coal India(2.20%) और BPCL(2.13%) के शेयर टॉप गेनर के रूप में बंद हुए।

आज निफ्टी 50 के गिरने वाले शेयर

Tata Consumer(1.79%), Bajaj Finance(1.36%) और Divis Lab(1.19%) के शेयर गिरावट के साथ बंद हुए।