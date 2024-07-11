Closing Bell: Sensex 12 अंक फिसलकर , Nifty 24,315.95 पर बंद

scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारClosing Bell: Sensex 12 अंक फिसलकर , Nifty 24,315.95 पर बंद

विशेषज्ञों का कहना है कि नए उत्प्रेरकों की कमी के कारण बाजार मौजूदा दायरे से बाहर निकलने में विफल हो रहा है। यह सिलसिला 23 जुलाई को बजट जारी होने तक जारी रह सकता है।

Aryan Jakhar
New Delhi,UPDATED: Jul 11, 2024 17:18 IST

Nifty लगभग 9 अंक या 0.03 प्रतिशत गिरकर 24,315.95 पर बंद हुआ, जबकि सेंसेक्स 27 अंक या 0.03 प्रतिशत गिरकर 79,897.34 पर बंद हुआ।

गुरुवार, 11 जुलाई को ITC, ONGC, Tata Motors और SBI में बढ़त के साथ Mahindra and Mahindra (M&M),Bajaj Finance, L&T और HDFC Bank में घाटे की भरपाई करने में कामयाब रहे।  

Also Read: CA Results: ICAI ने 2024 CA फाइनल और इंटरमीडिएट के परिणाम घोषित किया

आज निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स

निफ्टी 50 इंडेक्स में ONGC (2.40%), Coal India(2.20%) और BPCL(2.13%) के शेयर टॉप गेनर के रूप में बंद हुए।

आज निफ्टी 50 के गिरने वाले शेयर

Tata Consumer(1.79%), Bajaj Finance(1.36%) और Divis Lab(1.19%) के शेयर गिरावट के साथ बंद हुए।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Abhishek
Published On:
Jul 11, 2024