CA Results: ICAI ने 2024 CA फाइनल और इंटरमीडिएट के परिणाम घोषित किया

इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) ने CA फाइनल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं के नतीजे जारी कर दिए हैं। मई में होने वाली परीक्षाओं के बेसब्री से प्रतीक्षित नतीजों का खुलासा कर दिया गया है, जिससे उम्मीदवार ICAI की आधिकारिक वेबसाइट icai.nic.in पर अपने नतीजे देख सकते हैं।

इसके अतिरिक्त, परिणाम विवरण icai.org पर देखे जा सकते हैं। उम्मीदवारों को अपने CA Result परिणाम देखने के लिए अपना रोल और पंजीकरण संख्या दर्ज करनी होगी।

परिणाम देखने के लिए आपको ये करना होगा

1. आईसीएआई की आधिकारिक वेबसाइट icai.org पर जाएं

2. होमपेज पर दिए गए ICAI CA रिजल्ट 2024 लिंक पर क्लिक करें

3. आवश्यक लॉगिन विवरण दर्ज करें और सबमिट पर क्लिक करें

4. आपका परिणाम तुरंत स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा

5. परिणाम की समीक्षा करें और पेज डाउनलोड करें

6. संभावित संदर्भ के लिए एक भौतिक प्रति बनाए रखें

इसके अलावा, संस्थान मेरिट सूची, टॉपर्स के नाम और अन्य प्रासंगिक विवरण जारी करेगा। परिणाम, सीधे लिंक और अधिक के बारे में नवीनतम अपडेट के लिए ब्लॉग पर बने रहें।

आईसीएआई सीए इंटर परीक्षा ग्रुप 1 की परीक्षा 3, 5 और 9 मई, 2024 को हुई थी, जबकि ग्रुप 2 की परीक्षा 11, 15 और 17 मई, 2024 को हुई थी।

सीए फाइनल ग्रुप 1 की परीक्षाएं 2, 4 और 8 मई को आयोजित की गईं, जबकि ग्रुप 2 की परीक्षाएं 10, 14 और 16 मई, 2024 को आयोजित की गईं। इसके अलावा, अंतर्राष्ट्रीय कराधान-मूल्यांकन परीक्षा 14 और 16 मई, 2024 को निर्धारित की गई थी।