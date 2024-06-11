2000 इलेक्ट्रिक बस के ऑर्डर ने लगा दिये हैं इस कंपनी के शेयर में पंख, आसमान छू रहा है दाम

scorecardresearch
हाल ही में JBM Auto limited के शेयर फोकस में रहे। इनके भाव अचानक से आसमान छूने लगे।JBM Auto limited ने एक्सचेंजों को सूचना दी कि उसकी सहायक कंपनी JBM Electric Vehicles pvt ltd. ने मैक्वेरी ग्रुप की कंपनी MUON इंडिया के साथ एक डील की है।

प्रतिष्ठा अग्निहोत्री (Pratishtha Agnihotri)
New Delhi,UPDATED: Jun 11, 2024 19:46 IST
हाल ही में JBM Auto limited के शेयर फोकस में रहे। इनके भाव अचानक से आसमान छूने लगे।JBM Auto limited ने एक्सचेंजों को सूचना दी कि उसकी सहायक कंपनी JBM Electric Vehicles pvt ltd. ने मैक्वेरी ग्रुप की कंपनी MUON इंडिया के साथ एक डील की है। इस डील के तहत JBM का मक़सद है MUON के साथ मिलकर 2000 से अधिक इलेक्ट्रॉनिक बस बनाने का।

JBM शेयर

JBM को अप्रैल 2024 में ऑर्डर मिला था और महीने भर के अंदर ही कंपनी ने डिलीवरी की तैयारी शुरू कर दी थी और 10 जून 2024 तक डिलीवरी करने में कंपनी सफल रही। मैक्वेरी ग्रुप ने भारत के लिए “वर्टेलो” नाम से EV Financing Platform बनाया है जहां से वह फ्लीट मैनेजमेंट, फ़ाइनेंसिंग और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सोल्यूशंस को पेश करेगा। इस साझेदारी ने JBM के शेयर को बुलंदियों पर पहुँचा दिया है। कंपनी के निदेशक की मानें तो कंपनी इस साल क़रीब 2500 बस निकालने की योजना कर रही है जिसके बाद ज़ाहिर है कि ना सिर्फ़ कंपनी को बढ़-चढ़ कर फ़ायदा होगा बल्कि कंपनी के निवेशकों को भी अतिरिक्त लाभ मिलने के आसार हैं। साल 2004 से अब तक में इसके शेयर की क़ीमत में 37,000% का उछाल देखा गया है वहीं पिछले 12 महीनों में इसका स्टॉक 130% चढ़ा है। आज JBM का शेयर ₹39.05 या 1.91% से बढ़कर ₹2,082.70 पर बंद हुआ है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
