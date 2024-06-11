2000 इलेक्ट्रिक बस के ऑर्डर ने लगा दिये हैं इस कंपनी के शेयर में पंख, आसमान छू रहा है दाम
हाल ही में JBM Auto limited के शेयर फोकस में रहे। इनके भाव अचानक से आसमान छूने लगे।JBM Auto limited ने एक्सचेंजों को सूचना दी कि उसकी सहायक कंपनी JBM Electric Vehicles pvt ltd. ने मैक्वेरी ग्रुप की कंपनी MUON इंडिया के साथ एक डील की है।
हाल ही में JBM Auto limited के शेयर फोकस में रहे। इनके भाव अचानक से आसमान छूने लगे।JBM Auto limited ने एक्सचेंजों को सूचना दी कि उसकी सहायक कंपनी JBM Electric Vehicles pvt ltd. ने मैक्वेरी ग्रुप की कंपनी MUON इंडिया के साथ एक डील की है। इस डील के तहत JBM का मक़सद है MUON के साथ मिलकर 2000 से अधिक इलेक्ट्रॉनिक बस बनाने का।
Also read: Delhi की सड़कों पर विदेशी कारों को देख क्यों भड़के चीन के राजदूत?
JBM शेयर
JBM को अप्रैल 2024 में ऑर्डर मिला था और महीने भर के अंदर ही कंपनी ने डिलीवरी की तैयारी शुरू कर दी थी और 10 जून 2024 तक डिलीवरी करने में कंपनी सफल रही। मैक्वेरी ग्रुप ने भारत के लिए “वर्टेलो” नाम से EV Financing Platform बनाया है जहां से वह फ्लीट मैनेजमेंट, फ़ाइनेंसिंग और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सोल्यूशंस को पेश करेगा। इस साझेदारी ने JBM के शेयर को बुलंदियों पर पहुँचा दिया है। कंपनी के निदेशक की मानें तो कंपनी इस साल क़रीब 2500 बस निकालने की योजना कर रही है जिसके बाद ज़ाहिर है कि ना सिर्फ़ कंपनी को बढ़-चढ़ कर फ़ायदा होगा बल्कि कंपनी के निवेशकों को भी अतिरिक्त लाभ मिलने के आसार हैं। साल 2004 से अब तक में इसके शेयर की क़ीमत में 37,000% का उछाल देखा गया है वहीं पिछले 12 महीनों में इसका स्टॉक 130% चढ़ा है। आज JBM का शेयर ₹39.05 या 1.91% से बढ़कर ₹2,082.70 पर बंद हुआ है।