खरीद लीजिए ये 5 शेयर! ब्रोकेरज एचएसबीसी का भरोसा, आपकी कमाई पक्की

ब्रोकरेज HSBC ने कहा कि कमजोर डॉलर और नरम मुद्रास्फीति से पता चलता है कि आने वाले महीनों में विदेशी निवेश जारी रह सकता है।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Jun 11, 2025 18:14 IST

Stocks to BUY: एचएसबीसी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिसर्च (HSBC Global Investment Research) ने अपने लेटेस्ट रिपोर्ट में कहा कि ग्लोबल अनिश्चितता और ट्रेड तनाव के बीच भारतीय बाजार अच्छी स्थिति में हैं। 

ब्रोकरेज HSBC ने कहा कि कमजोर डॉलर और नरम मुद्रास्फीति से पता चलता है कि आने वाले महीनों में विदेशी निवेश जारी रह सकता है। ब्रोकरेज ने अपनी रिपोर्ट में 5 स्टॉक को पिक किया है जिसपर ब्रोकरेज ने BUY कॉल दिया है। इसके अलावा  एचएसबीसी ने सेंसेक्स (Sensex) का भी टारगेट प्राइस दिया है। 

Sensex Target

ग्लोबल ब्रोकरेज ने भारत पर अपने नजरिए को Neutral रखा है और 2025 के अंत तक सेंसेक्स के लिए 82,240 का टारगेट दिया है।
मार्च तिमाही में आय में वृद्धि के बावजूद, एचएसबीसी ने कहा कि इनकम ग्रोथ में निरंतर सुधार अभी कुछ तिमाहियों दूर है। ब्रोकरेज ने अपने नोट में 2025 में 11 प्रतिशत की वृद्धि जताई है।

HSBC Top 5 Picks

ब्रोकरेज के मुताबिक ये वो स्टॉक्स हैं जो अच्छी ग्रोथ दे सकते हैं। 

गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स (Godrej Consumer Products (GCPL)) 

ब्रोकरेज ने कहा कि यह अपने इनोवेशन के लिए जानें जाते हैं और घरेलू कीटनाशक बिजनेस में बाजार हिस्सेदारी हासिल कर रहे हैं। 

यूनाइटेड फॉस्फोरस लिमिटेड (United Phosphorus Limited (UPL))

ब्रोकरेज ने कहा कि यूपीएल रिकवरी के रास्ते पर है और ग्रोथ, मार्जिन और कम कर्ज के मामले में कंपनी का जबरदस्त प्रदर्शन किया है जिससे यूपीएल की रेटिंग में और सुधार होगा।

गेल (GAIL)

एचएसबीसी का मानना है कि मीडियम टर्म में क्लीन एनर्जी की मांग में वृद्धि से लाभ उठाने के लिए यह स्ट्रक्चरल रूप से अच्छी स्थिति में है।

उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक और एचडीएफसी लाइफ (Ujjivan Small Finance Bank and HDFC Life)

एचएसबीसी ने कहा कि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक और एचडीएफसी लाइफ को ब्याज दरों में नरमी से फायदा हुआ है। एचएसबीसी ने कहा कि केंद्र सरकार और केंद्रीय बैंक दोनों ही नीतिगत समर्थन दे रहे हैं।
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Jun 11, 2025