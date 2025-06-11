डिफेंस सेक्टर की जानी-मानी कंपनी Premier Explosives के शेयर लाल निशान पर बंद हुए हैं। कंपनी को हाल ही में ताजा एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला है। इस ऑर्डर की वैल्यू ₹2.60 करोड़ है। इस ऑर्डर के तहत कंपनी को कमर्शियल एक्सप्लोसिव्स की सप्लाई करनी है। यह डिलीवरी अगले दो महीनों में पूरी की जाएगी। यह डील कंपनी के लिए एक और इंटरनेशनल उपलब्धि मानी जा रही है।

हालांकि, इस पॉजिटिव खबर के बावजूद Premier Explosives के शेयर में बुधवार को गिरावट देखने को मिली। बीएसई पर इसका शेयर दिन के दौरान 4.5% तक टूटकर ₹597.15 तक आ गया, जो कि पिछले क्लोजिंग प्राइस ₹625.30 से नीचे था। कंपनी के शेयर 3.79 फीसदी टूटकर ₹602 प्रति शेयर पर क्लोज हुए हैं।

अगर पिछले एक साल की बात करें तो कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत दमदार रहा है। एक साल में इस मल्टीबैगर स्टॉक ने सिर्फ 1.43% की बढ़त दिखाई है, लेकिन दो साल की अवधि में इसका रिटर्न 590% तक रहा है।

बुधवार को कंपनी के कुल 0.75 लाख शेयरों की ट्रेडिंग हुई और इसका कुल टर्नओवर ₹4.57 करोड़ रहा। हालांकि गिरावट के कारण कंपनी का मार्केट कैप थोड़ा घटकर ₹3,231 करोड़ पर आ गया।

Premier Explosives का शेयर हाई वोलैटिलिटी कैटेगरी में आता है। इसका बीटा वैल्यू 1.2 है। इसके अलावा तकनीकी तौर पर देखा जाए तो इसका RSI यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स 67.5 है।

तकनीकी तौर पर शेयर 5 दिन, 20 दिन, 50 दिन, 100 दिन और 200 दिन की मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब यह है कि फिलहाल यह स्टॉक एक अच्छे ट्रेंड में बना हुआ है, हालांकि कुछ दिनों की गिरावट भी देखने को मिल रही है।

Premier Explosives लिमिटेड मुख्य रूप से डिफेंस, स्पेस, माइनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री के लिए हाई एनर्जी मटीरियल्स और उससे जुड़े प्रोडक्ट्स बनाती है। कंपनी भारत में ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी अपने प्रोडक्ट्स सप्लाई करती है। खास बात ये है कि यह कंपनी रॉकेट्स और सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स के लिए सॉलिड प्रोपेलेंट यानी ठोस ईंधन भी बनाती है, जो स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए बेहद जरूरी होता है।