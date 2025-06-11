11 जून 2025 को शराब कंपनी के शेयर फोकस में है। आज मुंबई बेस्ड G M Breweries Ltd और Sula Vineyards Ltd के शेयर में शानदार तेजी देखने को मिली है। कंपनी के स्टॉक 18 फीसदी तक चढ़ गए हैं।

सुबह 11.50 बजे G M Breweries के शेयर 17.19 फीसदी की तेजी के साथ ₹840.40 प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहा था। वहीं, Sula Vineyards के स्टॉक 8.23 फीसदी चढ़कर 321.45 रुपये प्रति शेयर पर कारोबार कर रहा था।

शेयर में क्यों आई तेजी?

राज्य सरकार ने शराब की नई कैटेगिरी जो कि ग्रेन-बेस्ड है। यह शराब लोकल मैन्यूफैक्चर्स बना रहे हैं। Maharashtra Made Liquor (MML) कैटेगिरी में आने के लिए कंपनी को नया रजिस्ट्रेशन करना होगा।

इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार ने शराब पर लगने वाले एक्साइज ड्यूटी को बढ़ा दिया है। इस खबर के कारण भी शराब कंपनी के स्टॉक चढ़े हैं।

जहां एक तरफ शराब कंपनी के स्टॉक में तेजी है तो वहीं दूसरी तरफ United Spirits के शेयर लाल निशान पर ट्रेड कर रहे हैं। United Spirits के शेयर 7 फीसदी से ज्यादा गिरकर ₹1,492.10 प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहे हैं।

कितनी बढ़ी एक्साइज ड्यूटी

Indian Made Foreign Liquor (IMFL) के मैन्यूफैक्चरिंग कॉस्ट पर 3 ये 4.5 टाइम्स का एक्साइज ड्यूटी बढ़ाया गया है। वहीं, कंटरी लिकर पर हर लीटर पर ₹180 से ‌₹205 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। बता दें कि बियर और रेड वाइन पर एक्साइज ड्यूटी नहीं बढ़ाई गई है।

Liquor Stock Performance

शराब कंपनी के शेयर ने निवेशकों को लॉन्ग टर्म में शानदार रिटर्न दिया है। G M Breweries के शेयर एक साल में 30 फीसदी चढ़ा है। वहीं, पांच साल में शेयर ने153 फीसदी का शानदार रिटर्न दिया है।

Sula Vineyards के शेयर एक साल में 38 फीसदी गिरा है। हालांकि, स्टॉक ने पांच साल में केवल 3 फीसदी का रिटर्न दिया है।

मशहूर शराब कंपनी United Spirits के शेयर ने सालभर में 13.18 फीसदी का रिटर्न दिया है। साल 2025 में अब तक स्टॉक में 10 फीसदी की गिरावट आई है।