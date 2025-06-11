MTNL के शेयर बुधवार को तेजी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। कंपनी के शेयर बाजार खुलने के बाद 8 फीसदी चढ़ गया है। दोपहर 1.05 बजे एमटीएनएल स्टॉक 5 फीसदी की तेजी के साथ ₹54.12 प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहें हैं। इंट्रा-डे में स्टॉक ने ₹55.25 का हाई लेवल टच कर लिया है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार MTNL एक बार फिर से केंद्र सरकार के नजर में आ गई है। आगामी कैबिनेट बैठक में कंपनी को लेकर कोई फैसला लिया जा सकता है।

क्या है पूरी बात

इकोनॉमिक टाइम्स के एक आर्टिकल के अनुसार सरकारी टेलीकॉम कंपनी महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड काफी समय से आर्थिक संकट से जूझ रही है। कंपनी पर अभी भी ₹8,346 करोड़ का कर्ज है। यह कर्ज कंपनी ने सरकारी बैंक से लिया था। अब कंपनी यह कर्ज नहीं चुका पा रही है। ऐसे में आगामी कैबिनेट की बैठक में MTNL को संकट से उबरने पर विचार करेगी।

माना जा रहा है कि इस बैठक में एसेट मोनेटाइजेशन पर फैसला लिया जा सकता है। इसके अलावा बिजनेस मॉडल में बदलाव किया जा सकता है।

सरकार से मिली कई बार राहत

MTNL को केंद्र सरकार की तरफ से पहले भी कई बार राहत पैकेज मिला है। अभी कंपनी केंद्र सरकार, रक्षा मंत्रालय और कोर बैंकिंग नेटवर्क को सर्विस दे रहा है।

MTNL Share History

MTNL शेयर का 52 वीक हाई 101.93 है, जबकि स्टॉक का 52-वीक लो ₹37.42 है। पिछले एक महीने में शेयर 30 फीसदी चढ़ गया है। वहीं, साल भर में स्टॉक ने 28 फीसदी का रिटर्न दिया है। इसी तरह पांच साल में शेयर ने 513 फीसदी का शानदार रिटर्न दिया है।