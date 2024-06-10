Delhi की सड़कों पर विदेशी कारों को देख क्यों भड़के चीन के राजदूत?

चीन के राष्ट्रपति Xi Jinping ने वरिष्ठ राजनयिक Xu Feihong को भारत में अपना नया राजदूत नियुक्त किया है। Xu Feihong ने बिजनेस में दोहरा मापदंड का आरोप लगाया है। अपने एक्स पर एक पोस्ट के ज़रिए जिसमें उन्होंने दिल्ली में विदेशी गाड़ियों की फोटो लगायी है और कहा है कि बिजनेस में दोहरा मापदंड का आरोप लगाया है।

जू फेइहोंग ने कहा है कि केवल चीन को ही क्यों ‘ओवरकैपेसिटी’ के लिए दोष दिया जाता है। एक्स पर लिखा, ‘दिल्ली की सड़कों पर बहुत सी जापानी, कोरियाई, अमेरिकन और जर्मन कारें हैं।ये देखकर मैं सोचने पर मजबूर हूं कि कार बेचने वाले सभी देशों को ओवरकैपेसिटी के लिए दोष नहीं दिया जाना चाहिए? अगर नहीं तो न्यू एनर्जी वाली कारों को बेचने पर चीन को क्यों ओवरकैपेसिटी का लेबल दिया जाता है?’ साथ ही कहा ‘अमेरिका सोयाबीन, चिप्स और बोइंग विमानों का बड़ा निर्यातक है तो यह ओवरकैपेसिटी क्यों नहीं है? क्या यह दोहरे मापदंड अपनाना नहीं है? व्यापार का मतलब यह होता है कि गुणवत्ता पूर्ण सामानों का आदान-प्रदान लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए हो, अगर इसे ओवरकैपेसिटी कहा जाता है तो क्या हमें वैश्विक व्यापार को खत्म कर देना चाहिए?’