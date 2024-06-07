अगले 10 साल में पीएम का क्या होगा एजेंडा? NDA की बैठक में बताया

राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) की बैठक में शुक्रवार को नरेंद्र मोदी को तीसरी बार संसदीय दल का नेता चुन लिया गया है। संसद के सेंट्रल हॉल में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के नवनिर्वाचित सांसदों की बैठक में प्रस्ताव पर मुहर लगी है। इस बैठक के बाद एनडीए सरकार बनाने का दावा पेश करेगा। बैठक को संसदीय दल के नेता नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया और सहयोगी दलों का आभार जताया।एनडीए का नेता चुने जाने के बाद नरेंद्र मोदी का लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का रास्ता साफ हो गया है। वे देश के दूसरे ऐसे नेता बन जाएंगे, जो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। इससे पहले यह रिकॉर्ड पंडित जवाहर लाल नेहरू के नाम पर है. मोदी, पीएम पद की शपथ लेते ही इस रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगे।

advertisement

जो साथी जीतकर आए हैं, उनका अभिनंदन...

एनडीए की संयुक्त बैठक में मोदी ने कहा, मेरे लिए खुशी की बात है कि इतने बहुत समूह को आज स्वागत करने का अवसर मिला है। जो साथी जीतकर आए हैं, वे अभिनंदन के अधिकारी हैं। लाखों कार्यकर्ताओं ने दिन-रात परिश्रम किया है। इतनी गर्मी में हर दल के कार्यकर्ता ने जो पुरुषार्थ और परिश्रम किया है, आज संविधान सदन के सेंट्रल हॉल से सिर झुकाकर प्रणाम करते हैं।

Also Read: प्रधानमंत्री मोदी का शपथ ग्रहण समारोह 9 जून को होने की संभावना: सूत्र

अगले 10 साल में विकास का नया अध्याय लिखेंगे

मोदी ने कहा, एनडीए सरकार में हम अगले 10 साल में गुड गवर्नेंस, विकास, सामान्य मानवीय के जीवन में सरकार की दखल जितनी कम हो, उतना कम करने का प्रयास करेंगे। उसी से लोकतंत्र की मजबूती है। आज के टेक्नोलॉजी के युग में हम बदलाव चाहते हैं. विकास का नया अध्याय लिखेंगे। गुड गवर्नेंस का अध्याय लिखेंगे। जनता जर्नादन के विकास का नया अध्याय लिखेंगे और विकसित भारत के सपने को साकार करके रहेंगे। मोदी का कहना था कि एनडीए ने गुड गवर्नेंस दिया है. ये अपने आप में पर्यायवाची बन जाता है. हम सबके केंद्र बिंदु में गरीब का कल्याण रहा है। देश ने एनडीए के गरीब कल्याण और गुड गवर्नेंस को देखा है. देश ने इसे जीया है। जनता जर्नादन ने सरकार क्या होती है, सरकार क्यों होती है और किसके लिए होती है. किसके लिए काम करती है, इसका अनुभव किया है. पहले एक खाई बनी रहती थी। हमका सबका प्रयास का मंत्र दिया और देश को ऊंचाई पर जाने के लिए चरितार्थ किया है।

मेरे लिए सदन में सब बराबर

मोदी ने कहा, सदन में किसी भी दल का कोई भी जनप्रतिनिधि होगा, मेरे लिए सब बराबर हैं। जब मैं सबके प्रयास की बात करता हूं तो सदन में भी हमारे लिए सब बराबर हैं। यही वो बात है, जिसके कारण एनडीए 30 से वजूद में हैं। सबको गले लगाने में कोई कमी नहीं रखी है। उसी का परिणाम है कि जनता का विश्वास हमारे साथ है।

ये मेरे लिए भावुक करने वाला पल

इससे पहले मोदी ने कहा, आप जब सब मुझे एक बार फिर मुझे यह दायित्व देते हैं तो यह साबित होता है कि अटूट रिश्ता और विश्वास मजबूत धरातल पर है और ये मेरे लिए सबसे बड़ी पूंजी है। ये पल मेरे लिए भावुक करने वाले भी हैं। आप सबके प्रति जितना धन्यवाद करूं, उतना कम है. हमारा अलायंस सच्चे अर्थ में भारत की आत्मा, भारत की जड़ों में रचा-बसा है, उसका एक प्रतिबिंब है। देश में 10 ऐसे राज्य हैं, जहां हमारे आदिवासी बंधुओं की संख्या प्रभावी रूप से है. निर्णायक रूप से है। जहां आदिवासियों की संख्या ज्यादा है, वहां 7 राज्यों में एनडीए सेवा कर रहा है। हम सर्वपंत-समभाव से समर्पित हैं। गोवा हो या नॉर्थ ईस्ट, जहां बहुत बड़ी संख्या में ईसाई समाज रहता है, उन राज्यों में भी एनडीए को सेवा का अवसर मिला है।

advertisement

एनडीए सबसे सफल अलायंस

मोदी ने कहा, प्री-पोल अलांयस हिंदुस्तान के राजनीतिक इतिहास, गठबंधन के इतिहास में इतना सफल कभी भी नहीं हुआ है, जितना एनडीए हुआ है. हमने बहुमत हासिल किया है. मेरे भाव में सातत्व है. सरकार चलाने के लिए बहुमत आवश्यक है. लेकिन देश चलाने के लिए सर्वमत बहुत जरूरी होता है. देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, आपने जिस तरह बहुमत देकर सरकार चलाने का मौका दिया है, हम सब मिलकर सरकार चलाने का प्रयास करेंगे और देश के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे।

3 दशक

मोदी ने कहा, एनडीए को करीब 3 दशक हो गए हैं। ये सामान्य घटना नहीं है। ये बहुत बड़ी मजबूती का संदेश है। मैं बड़े गर्व से कहता हूं, एक समय वो था जब संगठन के कार्यक्रम में जुड़ा रहता था। एनडीए का सबसे सफल अलायंस है। 30 साल में हमने 5-5 साल के तीन टर्म सफलतापूर्वक पूरे किए हैं और अब चौथे टर्म में एंट्री कर रहे हैं। ये कुछ दलों का जमावड़ा नहीं है। ये राष्ट्र प्रथम की मूलभावना से नेशनल फर्स्ट के लिए कमिटेड रहने वाला समूह है। 30 साल का लंबा कालखंड होता है। भारत की राजनीतिक व्यवस्था में ये मूल्य श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी, प्रकाश सिंह बादल, बाला साहेब ठाकरे, शरद यादव ने जो बीज बोया था, वो भारत की जनता ने विश्वास का सिंचन करके वटवृक्ष बना दिया है। बीते 10 वर्षों में हमने उसी विरासत को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है।

advertisement

एनडीए की सरकार

बताते चलें कि देश में तीसरी बार एनडीए की सरकार बनने जा रही है। एनडीए ने 293 सीटें जीती हैं. बीजेपी को 240, टीडीपी को 16, जेडीयू को 12, शिवसेना को 7, लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) को 5 सीटें मिली हैं। जेडीएस, आरएलडी, जेएसपी को दो-दो सीटें मिली हैं। अपना दल (S), AGP, AJSUP, HAM(S), NCP, SKM, UPPL को एक-एक सीट मिली है। विपक्षी इंडिया ब्लॉक को 234 सीटें मिली हैं। 543 सीटों वाले सदन में बहुमत के लिए 272 सदस्यों का होना जरूरी है।