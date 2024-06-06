प्रधानमंत्री मोदी का शपथ ग्रहण समारोह 9 जून को होने की संभावना: सूत्र

scorecardresearch
BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi ,UPDATED: Jun 6, 2024 14:27 IST
सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शपथ ग्रहण समारोह 9 जून को होने की संभावना है
सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शपथ ग्रहण समारोह 9 जून को होने की संभावना है

सूत्रों के मुताबिक PM Modi का शपथ ग्रहण समारोह 9 जून को होने की संभावना है। पहले यह समारोह 8 जून को होना था। पीएम मोदी ने बुधवार को इस्तीफा देकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना पत्र सौंप दिया। राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के पद से उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। राष्ट्रपति ने उनसे नई सरकार के कार्यभार संभालने तक अपने पद पर बने रहने का आग्रह किया है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे और नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल 'प्रचंड' जैसे विश्व नेता प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे।

शेख हसीना

शेख हसीना शुक्रवार दोपहर को ढाका से रवाना होंगी और 9 जून दोपहर तक दिल्ली में रहेंगी।

राष्ट्रपति विक्रमसिंघे

श्रीलंका के राष्ट्रपति कार्यालय ने कहा, "बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति विक्रमसिंघे को अपने शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित किया, जिसे राष्ट्रपति आर.डब्ल्यू.यू.एन.पी. ने स्वीकार कर लिया।"

आमंत्रित

भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक और मॉरीशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ को भी आमंत्रित किए जाने की संभावना है।

एंथनी अल्बानीस

ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीस ने भी प्रधानमंत्री मोदी को इस चुनावी जीत के लिए बधाई दी।

Edited By:
Abhishek
Published On:
Jun 6, 2024