Texmaco Rail के शेयर 14% फिसले, चार्ट पर आया बड़ा अलर्ट

Texmaco Rail & Engineering के शेयरों में बुधवार को लगातार तीसरे सत्र में गिरावट जारी रही। शेयर 6.45 फीसदी टूटकर 141.30 रुपये पर बंद हुआ। इस कीमत पर, शेयर अपने एक साल के उच्चतम 163.85 रुपये से 13.76% गिर गया है, जो 11 सितंबर, 2023 को देखा गया स्तर था। तकनीकी मोर्चे पर, विश्लेषकों ने मोटे तौर पर सुझाव दिया कि स्टॉक 'मंदी' दिख रहा है। काउंटर पर समर्थन 135 रुपये पर और उसके बाद 130 रुपये के स्तर पर देखा जा सकता है। उच्च स्तर पर, 150 रुपये क्षेत्र के आसपास Resistance पाया जा सकता है।

टिप्स2ट्रेड्स के एआर रामचंद्रन ने कहा, "टेक्समैको रेल 151 रुपये पर मजबूत प्रतिरोध के साथ दैनिक चार्ट पर मंदी की स्थिति में दिख रहा है। 135 रुपये के समर्थन के नीचे दैनिक बंद होने से निकट अवधि में 113 रुपये का लक्ष्य प्राप्त हो सकता है।"डीआरएस फिनवेस्ट के संस्थापक रवि सिंह ने कहा, "शेयर कमजोर दिख रहा है और निकट अवधि में 120 रुपये तक गिर सकता है। आगे की तेजी के लिए 146 रुपये के स्तर से ऊपर निर्णायक समापन की आवश्यकता है।"



(Disclaimer: बिजनेस टुडे केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए शेयर बाजार समाचार प्रदान करता है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। पाठकों को कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले एक योग्य वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।)