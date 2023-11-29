scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
NewsपरदेसHusband-Wife Fight: बीच फ्लाइट पति-पत्नी में लड़ाई, Munich-Bangkok फ्लाइट Delhi में उतरी

Husband-Wife Fight: बीच फ्लाइट पति-पत्नी में लड़ाई, Munich-Bangkok फ्लाइट Delhi में उतरी

सीआईएसएफ सुरक्षा कर्मियों, फ्लाइट क्रू और अन्य कर्मचारियों ने फ्लाइट से उतरने के बाद इस जोड़े से बात की। इससे पहले एक ऐसी ही एक घटना 6 अक्टूबर को एयर इंडिया की फ्लाइट में हुई थी, जिसमें दो यात्री आपस में भिड़ गए थे।

Advertisement
BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Nov 29, 2023 16:51 IST
बैंकॉक जाने वाली म्यूनिख फ्लाइट को दिल्ली डायवर्ट कर दिया गया
बैंकॉक जाने वाली म्यूनिख फ्लाइट को दिल्ली डायवर्ट कर दिया गया

Bangkok जाने वाली Munich Flight को Delhi डायवर्ट कर दिया गया। पायलटों ने फ्लाइट में एक अजीब स्थिति होने पर दिल्ली हवाई अड्डे के एटीएस को लैंड करने की परमिशन मांगी। एटीएस ने  लुफ्थांसा की उड़ान, एलएच772 को परमिशन दे दी। लेकिन अजीब स्थिति ये थी कि पति-पत्नी आपस में लड़ रहे थे और पायलट के पास लैंड करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हुआ यूं कि लुफ्थांसा फ्लाइट में एक जर्मन व्यक्ति और उसकी थाई पत्नी के बीच बहस हो गई। पत्नी ने सबसे पहले पायलट से अपने पति की शिकायत की और कहा था कि उसे धमकी दी जा रही है और उसने पायलट से हस्तक्षेप की मांग की। जर्मन पति नशे में था, जिसके कारण उसे फ्लाइट से उतरना पड़ा।

advertisement

Also Read: कौन थे 20वीं सदी के महान निवेशक और विचारक Charlie Munger? आप क्या सीख सकते हैं उनसे?

सीआईएसएफ सुरक्षा कर्मियों, फ्लाइट क्रू और अन्य कर्मचारियों ने फ्लाइट से उतरने के बाद इस जोड़े से बात की। इससे पहले एक ऐसी ही एक घटना 6 अक्टूबर को एयर इंडिया की फ्लाइट में हुई थी, जिसमें दो यात्री आपस में भिड़ गए थे।

Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Nov 29, 2023