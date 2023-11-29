Husband-Wife Fight: बीच फ्लाइट पति-पत्नी में लड़ाई, Munich-Bangkok फ्लाइट Delhi में उतरी
सीआईएसएफ सुरक्षा कर्मियों, फ्लाइट क्रू और अन्य कर्मचारियों ने फ्लाइट से उतरने के बाद इस जोड़े से बात की। इससे पहले एक ऐसी ही एक घटना 6 अक्टूबर को एयर इंडिया की फ्लाइट में हुई थी, जिसमें दो यात्री आपस में भिड़ गए थे।
Bangkok जाने वाली Munich Flight को Delhi डायवर्ट कर दिया गया। पायलटों ने फ्लाइट में एक अजीब स्थिति होने पर दिल्ली हवाई अड्डे के एटीएस को लैंड करने की परमिशन मांगी। एटीएस ने लुफ्थांसा की उड़ान, एलएच772 को परमिशन दे दी। लेकिन अजीब स्थिति ये थी कि पति-पत्नी आपस में लड़ रहे थे और पायलट के पास लैंड करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हुआ यूं कि लुफ्थांसा फ्लाइट में एक जर्मन व्यक्ति और उसकी थाई पत्नी के बीच बहस हो गई। पत्नी ने सबसे पहले पायलट से अपने पति की शिकायत की और कहा था कि उसे धमकी दी जा रही है और उसने पायलट से हस्तक्षेप की मांग की। जर्मन पति नशे में था, जिसके कारण उसे फ्लाइट से उतरना पड़ा।
