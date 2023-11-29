कौन थे 20वीं सदी के महान निवेशक और विचारक Charlie Munger? आप क्या सीख सकते हैं उनसे?

काफी लोग Charlie Munger को Warren Buffett के सहयोगी के रूप में जानते हैं। लेकिन काफी कम लोगों को पता होगा कि वॉरेन बफेट जिन पर सबसे ज्यादा भरोसा करते थे वो चार्ली मंगर थे। मंगर को दुनिया Berkshire Hathaway के वाइस प्रेसीडेंट से ज्यादा एक ऐसे विचारक के तौर पर जानती थी जिनके पास सवालों के जवाब थे। किसी भी शेयर में निवेश करना आसान नहीं होता है। खरीदने के लिए सब सलाह देते हैं लेकिन बेचना कब है? वॉरेन बफेट और मंगर ने कंपनी को एक कंपाउंडिंग मशीन में बदलकर दिखाया। लोग मंगर को वॉरेन बफेट का सहयोगी मानते थे लेकिन सच्चाई ये थी कि वो एक फ्री थिंकर थे और अक्सर बफेट चार्ली से सलाह लेते थे।

चार्ली ने अपने कैरियर की शुरूआत एक Meteorologist के तौर पर की थी लेकिन बाद में वो वकील बन गए। हावर्ड से वकालत करने के बाद उन्होंने अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दी। लेकिन वकालत के बाद उन्होंने निवेश की दुनिया में कदम रखने की सोची। लेकिन इस दौरान उन्होंने भौतिकी, मनोविज्ञान, इकोनॉमिक्स, इतिहास, बॉयोलॉजी का अध्ययन किया। इस दौरान चार्ली मंगर ने कई मेंटल मॉडल्स को अपनाया। यही वजह थी कि बर्कशायर में काम करने के दौरान उनका किताबों के साथ प्यार रंग लाया और वो आगे बढ़ते गए।

मंगर हमेशा खुद को रेशनल कहते थे।

चार्ली मंगर के महत्वपूर्ण वॉक्यांश कुछ इस प्रकार हैं

1. हमेशा अपने से बेहतर लोगों के साथ कुछ समय बिताना चाहिए, अपने कार्यों को निष्ठापूर्वक करना चाहिए, सिस्टम से चलने पर आप आगे पहुंचेंगे।

2. हम हमेशा लगातार प्रयास करने से आगे बढ़े हैं,अपनी बुद्धिमत्ता से नहीं