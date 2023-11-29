Adani Power के शेयरों में बड़ी गिरावट, क्या है वजह?
Adani Power Limited के शेयर आज अपने 52-सप्ताह के उच्चतम स्तर से 8% गिर गए हैं। इससे पहले, स्टॉक पिछले तीन सत्रों में 23% चढ़कर अपने 52-सप्ताह के उच्चतम स्तर 470.90 रुपये पर पहुंच गया। हालाँकि, बीएसई पर अदानी समूह के शेयर में मुनाफावसूली देखी गई और यह इंट्राडे में 433.55 रुपये के निचले स्तर पर पहुंच गया। 28 फरवरी, 2023 को अदानी पावर के शेयर 52-सप्ताह के निचले स्तर 132.55 रुपये पर गिर गए।
अदानी समूह के स्टॉक ने दो और तीन सालों 351% और 1054% का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। कंपनी का मार्केट कैप 1.71 लाख करोड़ रुपए रहा है। बाजार विशेषज्ञ रवि सिंह ने कहा, "दैनिक और साप्ताहिक चार्ट पैटर्न पर अदानी पावर के शेयर की कीमत कमजोर दिख रही है। 14-दिवसीय आरएसआई और दीर्घकालिक एमए निकट अवधि में अधिक बिकवाली का सुझाव दे रहे हैं। हम निचले स्तर पर काउंटर में कुछ सुधार देख सकते हैं।