Team India के हेड कोच को लेकर BCCI ने किया बड़ा ऐलान

NewsपरदेसTeam India के हेड कोच को लेकर BCCI ने किया बड़ा ऐलान

BCCI के प्रेसिडेंट रोजर बिनी ने इसपर कहा, 'राहुल द्रविड़ की दूरदर्शिता, व्यावसायिकता और दृढ़ प्रयास टीम इंडिया की सफलता में महत्वपूर्ण रहे हैं।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi ,UPDATED: Nov 29, 2023 14:59 IST
Rahul Dravid और मौजूदा सपोर्ट स्टाफ ही टीम इंडिया के साथ बने रहेंगे

तमाम अटकलों के बाद BCCI (भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड) ने टीम इंडिया के हेड कोच को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। Rahul Dravid और मौजूदा सपोर्ट स्टाफ ही टीम इंडिया के साथ बने रहेंगे। इनके कॉन्ट्रैक्ट को बढ़ा दिया गया है। तमाम अटकलों के बाद बोर्ड ने स्टेटमेंट जारी कर इसकी पुष्टि कर दी है। बता दें कि राहुल द्रविड़ का हाल ही में हुए वर्ल्ड कप 2023 समापन के साथ ही कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया था। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने हेड कोच राहुल द्रविड़ और टीम इंडिया के स्पोर्ट स्टाफ के लिए कॉन्ट्रैक्ट को बढ़ाने की घोषणा कर दी है। BCCI ने स्टेटमेंट जारी कर लिखा, 'हाल ही में संपन्न हुए आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के बाद उनके कॉन्ट्रैक्ट की अवधि समाप्त होने के बाद बीसीसीआई ने राहुल द्रविड़ के साथ सार्थक चर्चा की और सर्वसम्मति से कार्यकाल को आगे बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। बोर्ड ने यह माना है कि भारतीय टीम को तैयार करने में द्रविड़ की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसके लिए BCCI ने उनकी सराहना भी की है।

बोर्ड ने एनसीए के प्रमुख और स्टैंड इन हेड कोच के रूप में वीवीएस लक्ष्मण की भी सराहना की है। स्टेटमेंट में लिखा गया कि अपनी ऑन-फील्ड साझेदारियों के समान, द्रविड़ और लक्ष्मण ने भारतीय क्रिकेट को आगे बढ़ाने में मिलकर काम किया है। BCCI के प्रेसिडेंट रोजर बिनी ने इसपर कहा, 'राहुल द्रविड़ की दूरदर्शिता, व्यावसायिकता और दृढ़ प्रयास टीम इंडिया की सफलता में महत्वपूर्ण रहे हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में, आप पर हमेशा कड़ी निगरानी रखी जाती है और मैं न केवल चुनौतियों को स्वीकार करने के लिए, बल्कि उनमें सफल होने के लिए भी उनकी सराहना करता हूं। भारतीय टीम का प्रदर्शन उनके रणनीतिक मार्गदर्शन का प्रमाण है। मुझे खुशी है कि उन्होंने मुख्य कोच बने रहने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और यह उनके और बीसीसीआई के बीच आपसी सम्मान और साझा दृष्टिकोण को दर्शाता है। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि उनके नेतृत्व में टीम सफलता के शिखर तक अपनी यात्रा जारी रखेगी।

Nov 29, 2023