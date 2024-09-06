scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारTata Motors Share Price: इतना गिरने के बाद कहां संभलेगा ये स्टॉक?

Tata Motors Share Price: इतना गिरने के बाद कहां संभलेगा ये स्टॉक?

टाटा मोटर्स लिमिटेड के शेयरों में आज लगातार छठे सत्र में गिरावट दर्ज की गई। 29 अगस्त, 2024 को 1119.65 रुपये पर बंद हुआ ये शेयर मौजूदा सत्र में 6.5% की गिरावट के साथ 1047.55 रुपये के इंट्राडे लो पर आ गया। आज भी इस स्टॉक में 2 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली।

Advertisement
Ankur Tyagi
Ankur Tyagi
New Delhi,UPDATED: Sep 6, 2024 15:01 IST
Tata Motors Share Price:
Tata Motors Share Price:

टाटा मोटर्स लिमिटेड के शेयरों में आज लगातार छठे सत्र में गिरावट दर्ज की गई। 29 अगस्त, 2024 को 1119.65 रुपये पर बंद हुआ ये शेयर मौजूदा सत्र में 6.5% की गिरावट के साथ 1047.55 रुपये के इंट्राडे लो पर आ गया। आज भी इस स्टॉक में 2 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली। 

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

टाटा मोटर्स के शेयर

टाटा मोटर्स के शेयरों ने इस साल 30 जुलाई को 1179.05 रुपये का हाई बनाया था। ये मल्टीबैगर ऑटो स्टॉक एक साल में 72.57% और तीन साल में 254% चढ़ा है। 

आनंद राठी शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकर्स के एनालिस्ट जिगर एस पटेल के अनुसार 

आनंद राठी शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकर्स के एनालिस्ट जिगर एस पटेल का कहना है कि सपोर्ट 1,020 रुपये और रेसिस्टेंस 1,080 रुपये पर होगा। 1,080 रुपये से ऊपर बंद होने पर ही इसमें चाल बनेगी। अगर कोई शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग करना चाहता है कि तो इसकी ट्रेडिंग रेंज 1,000 रुपये और 1,150 रुपये के बीच होगी।

स्टॉक्सबॉक्स के तकनीकी विश्लेषक कुशाल गांधी ने कहा

स्टॉक्सबॉक्स के तकनीकी विश्लेषक कुशाल गांधी ने कहा, स्टॉक मंदी दिखा रहा है और अभी इस स्टॉक में तेजी की कोई गुंजाइश नहीं दिख रही है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Abhishek
Published On:
Sep 6, 2024