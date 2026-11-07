Mahindra की इस CNG SUV ने सेफ्टी में किया कमाल! क्रैश टेस्ट में मिले 5 स्टार, कीमत ₹10 लाख से भी कम

भारतीय कार कंपनी Mahindra की XUV 3XO ZNG CNG SUV ने सुरक्षा के मामले में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। कंपनी ने घोषणा की है कि इस कार को भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम (Bharat NCAP) के क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। Mahindra का दावा है कि यह देश की पहली सब-कॉम्पैक्ट CNG SUV है, जिसने BNCAP में यह रेटिंग हासिल की है।

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खास बात यह है कि इस SUV में पेट्रोल और CNG दोनों मोड में एक जैसी पावर मिलती है।

क्रैश टेस्ट में कितने अंक मिले?

Bharat NCAP के मुताबिक, Mahindra XUV 3XO ZNG ने एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन (AOP) में 32 में से 29.36 अंक हासिल किए हैं।

वहीं, चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन (COP) में इस कार को 49 में से 45 अंक मिले हैं।

इससे पहले नवंबर 2024 में रेगुलर Mahindra XUV 3XO को भी Bharat NCAP की 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिल चुकी है।

सेफ्टी के लिए कौन-कौन से फीचर्स?

Mahindra XUV 3XO ZNG के सभी CNG वेरिएंट में छह एयरबैग स्टैंडर्ड दिए गए हैं।

इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC) और बच्चों की सीट लगाने के लिए ISOFIX माउंट जैसे फीचर्स भी मिलते हैं।

कार में गैस लीक का पता लगाने वाला इंटीग्रेटेड सिस्टम भी दिया गया है। गैस लीक का पता चलने पर यह सिस्टम कार को पेट्रोल मोड में स्विच कर सकता है।

पेट्रोल और CNG दोनों में मिलेगी बराबर पावर

Mahindra XUV 3XO ZNG में 1.2 लीटर का mStallion TCMPFi टर्बो-पेट्रोल इंजन दिया गया है।

यह इंजन पेट्रोल और CNG दोनों मोड में 113 BHP की पावर और 200 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। कंपनी के मुताबिक, यह इस सेगमेंट में अपनी तरह की पहली सुविधा है।

Mahindra का दावा है कि CNG मोड में यह SUV 24.7 किलोमीटर प्रति किलोग्राम का माइलेज देती है।

कंपनी के अनुसार, इस तकनीक से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में 20% और कार्बन मोनोऑक्साइड उत्सर्जन में 64% तक की कमी आती है।

कितनी है Mahindra XUV 3XO ZNG की कीमत?

Mahindra XUV 3XO ZNG चार वेरिएंट में उपलब्ध है। इनमें MX EDGE, REVX EDGE, AX5 और REVX A शामिल हैं।

इस SUV की एक्स-शोरूम कीमत ₹9.99 लाख से शुरू होकर ₹12.27 लाख तक जाती है।

इस तरह XUV 3XO ZNG उन ग्राहकों के लिए एक विकल्प बन सकती है, जो CNG की कम रनिंग कॉस्ट के साथ पावर और सेफ्टी फीचर्स भी चाहते हैं।