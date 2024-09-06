Vodafone idea share पर आई रिपोर्ट निवेशकों के दिमाग को सन्न कर देगी!

scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारVodafone idea share पर आई रिपोर्ट निवेशकों के दिमाग को सन्न कर देगी!

इस नोट में ब्रोकरेज रिपोर्ट में कई बड़ी वजहों के चलते हैरान करने वाले टारगेट्स दिए हैं।ब्रोकरेज फर्म के एनालिस्टों का मानना है कि कंपनी की ओर से हाल में जुटाई गई रकम मार्केट बाजार में गिरावट रोकने के लिए काफी नहीं है। अगले 3 से 4 साल में कंपनी का मार्केट शेयर 300 बेसिस प्वॉइंट तक कम हो सकता है। इतना ही नहीं कारोबारी साल 2026 की शुरुआत में ही कंपनी के पास बड़े Adjusted Gross Revenue/स्पेक्ट्रम से जुड़े बकाए चुकाने हैं।

Harsh Verma
UPDATED: Sep 6, 2024 09:26 IST
Vodafone Idea shares are down 6 per cent in 2024 so far. Yet, they are up 79 per cent for the past one year. The scrip closed at Rs 15.96 apiece on Wednesday, down 0,25 per cent.
रिटेल निवेशकों की पसंदीदा टेलीकॉम कंपनी Vodafone Idea को लेकर बड़ी खबर आई है। ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म Goldman Sachs ने एक खास नोट जारी किया है। इस रिपोर्ट में स्टॉक के जिस भाव का टारगेट दिया है, उससे निवेशक चौंक सकते हैं। 

इस नोट में ब्रोकरेज रिपोर्ट में कई बड़ी वजहों के चलते हैरान करने वाले टारगेट्स दिए हैं।ब्रोकरेज फर्म के एनालिस्टों का मानना है कि कंपनी की ओर से हाल में जुटाई गई रकम मार्केट बाजार में गिरावट रोकने के लिए काफी नहीं है। अगले 3 से 4 साल में कंपनी का मार्केट शेयर 300 बेसिस प्वॉइंट तक कम हो सकता है। इतना ही नहीं कारोबारी साल 2026 की शुरुआत में ही कंपनी के पास बड़े  Adjusted Gross Revenue/स्पेक्ट्रम से जुड़े बकाए चुकाने हैं।   
 

Goldman Sachs ने कहा कि कंपनी को ARPU बढ़ाकर 200 से 270 रूपए तक करना होगा। कारोबारी साल 2031 तक कंपनी की फ्री कैश फ्लो निगेटिव रहने वाला है। ऐसे में Goldman Sachs ने स्टॉक पर ऐसा टारगेट दिया है जो अबतक किसी ने नहीं दिया होगा। ब्रोकरेज की ओर से Sell की राय के साथ ₹2.5 प्रति शेयर का टारगेट प्राइस तय किया है। जी हां, सिर्फ 2.5 रुपए का नजरिया रखा गया है। इससे पहले भी Nuvama की रिपोर्ट आई थी। जिसमें शेयर को Hold करने की सलाह है यानि जिसके पास पहले से है वो शेयर को अपने पास रखें। नई खरीदारी फिलहाल नहीं करनी है. शेयर का नया टारगेट ₹16.5 है।     

डिस्क्लेमर: बिजनेस टुडे बाजार की ओर से किसी भी स्टॉक में खरीदारी या बिक्री की सलाह नहीं दी जा रही है ।कहीं भी निवेश करने से पहले अपने आर्थिक सलाहकार की राय जरूर लें।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
ankur tyagi
Published On:
Sep 6, 2024