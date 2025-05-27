EV Stocks: महाराष्ट्र सरकार द्वारा कथित तौर पर ई-बस ऑर्डर रद्द किए जाने की खबर के बाद ईवी स्टॉक ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक लिमिटेड पर आज सबकी नजरें थी और इसी वजह से अन्य ईवी स्टॉक निवेशकों के रडार पर आ गए हैं।

आज बिजनेस टुडे को चोलामंडलम सिक्योरिटीज के धर्मेश कांत ने बताया कि उन्हें उम्मीद है कि इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) क्षेत्र की अधिकांश कंपनियां अच्छे रिटर्न दे सकती हैं। मार्केट एक्सपर्ट को विश्वास है कि टाटा मोटर्स इस सेगमेंट में बेहतर प्लेयर साबित होगा, खासकर ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक लिमिटेड पर निगेटिव खबरों के बाद।

मार्केट एक्सपर्ट ने आज कहा कि अगर आप ओलेक्ट्रा को देखें तो पाएंगे कि कुछ साल पहले की तुलना में ईवी सेगमेंट में इसमें काफी बदलाव आया है। लेकिन कंपनी द्वारा समय पर डिलीवरी न कर पाना आश्चर्यजनक है। ऐसी खबरें किसी भी कंपनी के लिए अच्छी नहीं होती हैं, क्योंकि इससे कंपनी की एग्जीक्यूशन क्षमता पर शक होता है।

एक्सपर्ट ने कहा कि ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक को टाटा मोटर्स से कंपीटिशन का सामना करना पड़ता है, जो ईवी सेक्टर में है और उसी तरह की बसें सप्लाई करती है। जहां तक जेबीएम ऑटो (JBM Auto) का सवाल है, इसने अपने कारोबार की शुरुआत से ही ऑटो एंसिलरी क्षेत्र में अपनी स्थिति मजबूत कर ली है और यह काफी अच्छा प्रदर्शन कर रही है।

टाटा मोटर्स, ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक या जेबीएम ऑटो?

एक्सपर्ट ने कहा कि अगर मुझे अपना पैसा लगाना पड़े तो मैं अभी भी टाटा मोटर्स लिमिटेड के साथ ही जाऊंगा, क्योंकि वैल्यूएशन अच्छा है। मार्केट एक्सपर्ट धर्मेश कांत ने कहा कि यूरोप, चीन और अमेरिका जैसे अन्य क्षेत्र भी अब खुल रहे हैं। टैरिफ संबंधी मामले के सुलझने के साथ ही टाटा मोटर्स के लिए अब दुनिया भर में कम ब्याज दरों के साथ आगे बढ़ना आसान हो जाएगा। इसलिए, टाटा मोटर्स बेहतर दांव साबित होगा।

जेबीएम के लिए, एक्सपर्ट ने निवेशकों को सलाह दी कि वे इसमें बने रहें क्योंकि कंपनी ने अच्छा रिटर्न दिया है। उन्होंने आगे कहा कि कभी-कभी ऐसा होता है कि किसी एक कंपनी के लिए कोई निगेटिव खबर उसी कैटेगरी के अन्य कंपनियों के लिए फायदेमंद साबित होती है।