Tata Motors में भी गिरावट, होल्ड करें या बेंच दें

शुरुआती ट्रेड में शेयर 3% गिरकर 936.90 रुपये पर आ गया। गुरुवार को कंपनी का मार्केट कैप गिरकर 3.48 लाख करोड़ रुपये पर आ गया। ये मल्टीबैगर ऑटो स्टॉक एक साल में 52.56% चढ़ा है और 2024 में 20% बढ़ा है।

टाटा मोटर्स के शेयर

टाटा मोटर्स के शेयरों ने इस साल 30 जुलाई को 1179.05 रुपये का रिकॉर्ड उच्च स्तर छुआ था और 4 अक्टूबर 2023 को 608.45 रुपये के अपने 52-सप्ताह के निचले स्तर पर गिर गए। टाटा मोटर्स के बिक्री के आंकड़ें अच्छे नहीं रहे हैं। बिक्री पिछले महीने 11.52% घटकर 2,15,034 यूनिट्स रह गई, जबकि सितंबर 2023 में 2,43,024 यूनिट्स बिकी थीं। सितंबर 2024 में कुल घरेलू बिक्री सितंबर 2023 में 82,023 यूनिट्स की तुलना में 15% घटकर 69,694 रह गई।

सितंबर 2024 में ट्रकों और बसों सहित मध्यम और भारी कमर्शियल वाहनों कीघरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कारोबार की कुल बिक्री भी 23% घटकर 14,839 यूनिट्स रह गई।