Newsशेयर बाज़ारTata Motors में भी गिरावट, होल्ड करें या बेंच दें

Tata Motors में भी गिरावट, होल्ड करें या बेंच दें

टाटा मोटर्स की सितंबर 2024 के सेल्स नंबर अच्छे नहीं आए। यही वजह रही कि शुरुआती सौदों में टाटा मोटर्स के शेयरों में भारी गिरावट देखी गई।

Ankur Tyagi
Delhi,UPDATED: Oct 3, 2024 11:36 IST

शुरुआती ट्रेड में शेयर 3% गिरकर 936.90 रुपये पर आ गया। गुरुवार को कंपनी का मार्केट कैप गिरकर 3.48 लाख करोड़ रुपये पर आ गया। ये मल्टीबैगर ऑटो स्टॉक एक साल में 52.56% चढ़ा है और 2024 में 20% बढ़ा है। 

टाटा मोटर्स के शेयर

टाटा मोटर्स के शेयरों ने इस साल 30 जुलाई को 1179.05 रुपये का रिकॉर्ड उच्च स्तर छुआ था और 4 अक्टूबर 2023 को 608.45 रुपये के अपने 52-सप्ताह के निचले स्तर पर गिर गए। टाटा मोटर्स के बिक्री के आंकड़ें अच्छे नहीं रहे हैं। बिक्री पिछले महीने 11.52% घटकर 2,15,034 यूनिट्स रह गई, जबकि सितंबर 2023 में 2,43,024 यूनिट्स बिकी थीं। सितंबर 2024 में कुल घरेलू बिक्री सितंबर 2023 में 82,023 यूनिट्स की तुलना में 15% घटकर 69,694 रह गई।

सितंबर 2024 में ट्रकों और बसों सहित मध्यम और भारी कमर्शियल वाहनों कीघरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कारोबार की कुल बिक्री भी 23% घटकर 14,839 यूनिट्स रह गई।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Oct 3, 2024