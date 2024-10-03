Suzlon Energy, RVNL, Bajaj Housing Finance, BHEL, NHPC पर आ गई बड़ी खबर

scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारSuzlon Energy, RVNL, Bajaj Housing Finance, BHEL, NHPC पर आ गई बड़ी खबर

नुवामा ने कहा, "वर्तमान औसत बाजार पूंजीकरण स्तरों के आधार पर, हमारा अनुमान है कि लार्ज-कैप कट-ऑफ जून 2024 तक 84,000 करोड़ रुपये की तुलना में लगभग 1.02 लाख करोड़ रुपये होगा और मिड-कैप सीमा जून 2024 तक 27500 करोड़ रुपये की तुलना में लगभग 33,300 करोड़ रुपये होगी।"

Ankur Tyagi
UPDATED: Oct 3, 2024 08:28 IST
The Nifty Bank has turned slightly bearish after closing below 53,000, said an analyst.
रेल विकास निगम लिमिटेड (RVNL Share), सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड( Suzlon Share), इंडस टावर्स ( Indus Towers), ICICI Lombard और ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड कुछ उन शेयरों में से हैं जो AMFI के लार्जकैप क्लब में शामिल हो सकते हैं। हाल ही में शुरू हुई बजाज हाउसिंग फाइनेंस भी लार्जकैप पैक में शामिल हो सकती है। नुवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के एक स्टडी से पता चलता है कि अदानी टोटल गैस लिमिटेड, आईडीबीआई बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बीएचईएल और केनरा बैंक उन कुछ लार्जकैप शेयरों में से हैं जिन्हें मिडकैप श्रेणी में डाउनग्रेड किया जा सकता है।
कट-ऑफ अवधि 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक होगी, जिसकी घोषणा जनवरी के पहले सप्ताह में होने की उम्मीद है। वर्गीकरण 1 फरवरी, 2025 से प्रभावी होगा।

शेयरों में कमिंस इंडिया, इंडस टावर्स और पॉलीकैब इंडिया भी लार्जकैप स्पेस में शामिल हो सकते हैं। श्री सीमेंट्स, मैनकाइंड फार्मा और अपोलो हॉस्पिटल्स मिडकैप कैटेगरी में जा सकते हैं। आदित्य बिड़ला फैशन, जीई टीएंडडी इंडिया, 360 वन वैम और 360 वन वैम जैसे स्मॉलकैप शेयर मिडकैप कैटेगरी में शामिल हो सकते हैं, जबकि प्रीमियर एनर्जीज, ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड और ब्रेनबीज जैसी तीन नई लिस्टेड कंपनियों को मिडकैप में शामिल किया जा सकता है। मिडकैप शेयरों ग्लैंड फार्मा, मदरसन सुमी वायरिंग, बंधन बैंक और आईटीआई को स्मॉलकैप कैटेगरी में भेजा जा सकता है।

इस बीच, रेमंड लाइफस्टाइल, विभोर स्टील, पीएन गाडगिल ज्वैलर्स, एकम्स ड्रग्स एंड फार्मा, एमक्योर फार्मास्युटिकल्स, अर्केड डेवलपर्स, सनस्टार, नॉर्दर्न आर्क, सिगेल इंडिया और ओरिएंट टेक्नोलॉजीज सहित अन्य कंपनियां स्मॉलकैप श्रेणी में शामिल हो सकती हैं।

नुवामा ने कहा कि स्टॉक का Reclassification अच्छा है, लेकिन जरूरी नहीं कि प्रवाह के मामले में यह तुरंत हो।फंड मैनेजर आमतौर पर ऐसे स्टॉक का आगे विश्लेषण करते हैं और योजना के अधिदेश का अनुपालन करते हुए उन्हें अपने तर्क के अनुसार जोड़ते हैं।
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Oct 3, 2024