Markets on 3rd October: गिफ्टी निफ्टी में गिरावट, गैप डाउन से खुल सकता है बाज़ार

भारतीय शेयर बाजार में आज गिरावट की संभावना जताई जा रही है। गिफ्टी निफ्टी इस समय 105 अंकों की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है।

इसका मुख्य कारण मिडिल ईस्ट में बढ़ता जियोपॉलिटिकल तनाव और घरेलू बाजार में तकनीकी कमजोरी है। पिछले पांच ट्रेडिंग सत्रों में निफ्टी ने 480 अंकों की गिरावट दर्ज की है। 26,277 के उच्चतम स्तर से फिसलकर निफ्टी मंगलवार (1 अक्टूबर) को 25,797 के स्तर पर बंद हुआ।

विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में बाजार पर और दबाव देखने को मिल सकता है। इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के कारण बाजार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, जिससे निफ्टी 25,550 - 25,600 के स्तर को भी परख सकता है। इस प्रकार, निवेशकों को सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है, क्योंकि बाजार में अनिश्चितता और दबाव बना रह सकता है।

सिर्फ जियोपॉलिटिकल तनाव ही नहीं, बल्कि सेबी द्वारा F&O नियमों में किए गए बदलावों का असर भी आज के बाजार में देखा जा सकता है। सेबी ने कॉन्ट्रैक्ट साइज में बढ़ोतरी के साथ-साथ अपफ्रंट मार्जिन में भी इजाफा करने का एलान किया है। नए नियम धीरे-धीरे लागू किए जाएंगे, लेकिन आज बाजार में इसकी शुरुआती प्रतिक्रिया देखने को मिलेगी। इसके साथ ही, आज निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है, और कई कंपनियों के बिजनेस अपडेट आना शुरू हो जाएंगे। खासतौर पर बैंकिंग सेक्टर और डिपॉजिट से जुड़ी जानकारी पर सभी की नजरें रहेंगी।

ग्लोबल बाजारों के संकेत: मध्य-पूर्व में बढ़ते तनाव के चलते अगले कुछ हफ्तों में लिक्विडिटी के आधार पर बाजार की दिशा तय होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने स्पष्ट कर दिया है कि वे ईरान पर इजरायल के किसी भी हमले का समर्थन नहीं करेंगे। वहीं, अमेरिकी बाजार कल हल्की बढ़त के साथ बंद हुए। सितंबर 2024 में अमेरिकी प्राइवेट कंपनियों ने 1,43,000 नए रोजगार जोड़े, जिसमें 5 महीने की सुस्ती के बाद सुधार देखा गया है। अप्रैल के बाद पहली बार मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में रोजगार के आंकड़ों में वृद्धि हुई है।

क्रूड की स्थिति

Mehta equities के Prashanth Tapse के मुताबिक अगर इजरायल-ईरान युद्ध आगे और बढ़ा तो ये अपने साथ जोखिम लेकर आएगा। दशकों से, तेल की कीमतें घटनाओं के बाद पहली बार प्रतिक्रिया देती हैं, जैसे देशों के बीच बढ़ते तनाव या आतंकवादी हमले। हालांकि, बढ़ते तनाव की अवधि के बाद कीमतें सामान्य हो जाती हैं और कुछ हफ्तों में उनके पूर्व-तनाव स्तर पर लौट आती हैं।

ईरान बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका कच्चे तेल का उत्पादन पिछले 2 वर्षों में 20% बढ़कर वैश्विक आपूर्ति का 3.3% हो गया है। इसलिए, इन देशों के बीच कोई भी हमला और युद्ध मध्य पूर्व में आपूर्ति में रुकावट के डर को बढ़ा देता है।

क्रूड में वृद्धि स्वाभाविक रूप से अल्पकालिक होगी, लेकिन यह FY2025 के दूसरे हाफ के शेष समय के लिए अस्थिर बनी रहेगी, क्योंकि युद्ध की सुर्खियाँ निकट और मध्यकाल में मुख्य रूप से चर्चा में रहेंगी।



निफ्टी आउटलुक

वहीं जतिन गेडिया – टेक्नीकल एनालिस्ट बीएनपी परिबास ने कहा, "Nifty ने एक सपाट नोट पर खुलकर एक सीमाबद्ध व्यापार का दिन देखा। यह लगभग 14 अंकों की गिरावट के साथ मामूली नकारात्मक स्तर पर बंद हुआ। दैनिक चार्ट पर, हम देख सकते हैं कि निफ्टी में बिक्री का दबाव 25700 के स्तर के आसपास समाहित हो रहा है, जो 23.6% फिबोनाची रिट्रेसमेंट मार्क के साथ मेल खाता है।Hourly चार्ट पर गिरावट स्वाभाविक रूप से प्रेरणादायक प्रतीत होती है, यह सुझाव देते हुए कि हमें 25950 – 26000 की ओर एक पुलबैक मिल सकता है, और इसके बाद गिरावट का अगला चरण फिर से शुरू हो सकता है। इसलिए, ट्रेडर्स को प्रतिरोध क्षेत्र के आसपास कमजोरी के संकेतों की तलाश करनी चाहिए और शॉर्ट पोजीशन शुरू करनी चाहिए। सुधार निफ्टी को 25500 – 25360 की ओर ले जा सकता है, जो 20-दिन के औसत और अगस्त-सितंबर की रैली के 38.2% फिबोनाची रिट्रेसमेंट से मेल खाता है।

बैंक निफ्टी आउटलुक

बैंक निफ्टी ने भी बिक्री के दबाव का सामना किया और लगभग 55 अंकों की गिरावट के साथ नकारात्मक स्तर पर बंद हुआ। पिछले तीन ट्रेडिंग सत्रों में तेज गिरावट के बाद, हम पुलबैक की उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि Hourly मोमेंटम सेटअप 53400 – 53500 की ओर एक काउंटर ट्रेंड पुलबैक का संकेत दे रहा है। आदर्श रूप से, 53400 – 53600 के प्रतिरोध क्षेत्र की ओर काउंटर ट्रेंड पुलबैक का उपयोग बेचने के अवसर के रूप में किया जाना चाहिए। शॉर्ट पोजीशन के लिए 53700 का स्टॉपलॉस बनाए रखना चाहिए।"



सेक्टरोल फोकस

विनोद नायर, हेड ऑफ रिसर्च, जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज ने कहा, "वैश्विक बाजार मध्य पूर्व में बढ़ते भू-राजनीतिक जोखिम और येन ब्याज दर में संभावित वृद्धि के खतरे के कारण उलट-पुलट हो गए हैं, जिससे विभिन्न देशों में इक्विटी में निवेश में कमी आ सकती है। इसके विपरीत, चीनी बाजार ने एक बड़े प्रोत्साहन पैकेज और सस्ती वैल्यूएशन के कारण वहां इक्विटी का फ्लो बढ़ सकता है। भारत भी वैश्विक दबाव और प्रीमियम वैल्यूएशन के कारण कमजोर दिख रहा है, जबकि मेटल्स के निकट-अवधि में बेहतर प्रदर्शन करने की उम्मीद है। आगे बढ़ते हुए, घरेलू ध्यान आगामी Q2 परिणामों पर होगा, जहां Q1 की सुस्ती के बाद आय वृद्धि में सुधार की अपेक्षा की जा रही है।"